Petrol
101.73
3.78%
Euro
16.25
0.60%
Dolar
14.68
0.42%
Altın
916.03
1.25%
Borsa
2124
1.70%
Bitcoin
598.093
1.45%
BTXN Coin
39.12
-0.02%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 5 C

    Estonya: Rusya kitle imha silahı kullanırsa NATO müdahil olmalı

    Korgeneral Herem, Ukrayna'da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanılması ihtimalinde NATO'nun devreye girmesi gerektiğini savundu.
    • AA
    • 17.03.2022 - 11:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Estonya: Rusya kitle imha silahı kullanırsa NATO müdahil olmalı

    Estonya, Rusya'nın Ukrayna savaşında kitle imha silahı kullanmasından endişe ediyor.

    Ülkenin Genelkurmay Başkanı Korgeneral Martin Herem, CNBC televizyonuna verdiği demeçte, Rusya-Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerde bulundu.

    "NATO MÜDAHALE ETMELİ" AÇIKLAMASI

    Herem, sunucunun, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanması durumunda NATO'nun Rusya-Ukrayna savaşına müdahale edip etmemesi gerektiği sorusuna, "Eğer Rusya kitle imha silahları kullanırsa evet." cevabını verdi.

    "RUSYA ZEMİN HAZIRLIYOR"

    Aynı televizyon kanalına konuşan Estonya Savunma Bakanlığı Sekreteri Kusti Salm ise Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanmak için zemin hazırladığı fikrini savunarak, "Söylemleriyle bunu açıkça yapıyor ve bunun gerçekleşmesi için şartları hazırlıyorlar. Burada bir nihai hedef olmadığını düşünmek saflık olur." açıklamasında bulundu.

    Salm, Rusya'nın, nükleer silah kullanacağına dair korku ortamı yaratarak gerilimi tırmandırdığını savundu.

    Estonya: Rusya kitle imha silahı kullanırsa NATO müdahil olmalı #1


    İlginizi Çekebilir

    Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay kimdir? İhanet çanları çalıyor...
    Magazin

    Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay kimdir? İhanet çanları çalıyor...

    Adana'da tefeci operasyonunda karı-koca tutuklandı
    3. Sayfa

    Adana'da tefeci operasyonunda karı-koca tutuklandı

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Görüş Bildir