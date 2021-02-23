Respiray firması kullanıcısını ultraviyole ışınlarıyla virüslerden koruyan, giyilebilir bir cihaz üretti.

Estonyalı teknoloji şirketi Respiray, giyilebilir bir hava temizleyiciyi piyasaya sürdü.

Cihaz, kullanıcısı tarafından solunan havadaki virüsleri ve bakteri öldürmek için ultraviyole ışığı kullanıyor.

YÜZDE 99 AZALMA SAĞLADI

Şirket, cihazın Polonya’daki Lodz Üniversitesi’nde test edildiğini belirtti.

Cihazın E.coli ve S. aureus bakterilerine karşı% 99'un üzerinde azalma sağladı öne sürülüyor.

Cihaz, boynun etrafına takılan, isteğe bağlı olarak yukarı doğru uzanan ve yüzün tamamen görünür kalmasına izin veren şeffaf bir yüz ekranına sahip plastik bir kutudan oluşur. Yaklaşık 8 saat süren şarjlı bir pille çalışıyor.

Şirket, Perakende satış yapacakların ve Estonya Eğitim Bakanlığı’nın, mart ayı başına yapılacak olan teslimat için sipariş verdiğini söylüyor.

Cihaz 340 dolar gibi bir ücret karşılığında satılıyor.

Estonya'da UV ışınlarıyla virüslerden koruyan cihaz üretildi VİDEO