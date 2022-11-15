Polonya'ya destek mesajları: NATO topraklarının her karışını savunmaya hazırız

Rus füzelerinin Polonya'ya düştüğü iddiası sonrası bazı NATO ülkelerinden destek mesajı geldi.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Polonya’ya düştüğü iddia edilen Rus füzelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır” ifadelerine yer verildi.

Litvanya'dan da destek mesajı

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Polonya’ya düştüğü iddia edilen Rus füzelerinin ardından yaptığı açıklamada, Polonya ile "yakın temas halinde" olduklarını belirterek, “NATO topraklarının her bir karışı savunulmalıdır” dedi.

Beyaz Saray: "Uygun adımları belirleyeceğiz"

Beyaz Saray, Polonya’ya düşen füzeyle ilgili Polonya ile çalıştıklarını ve “uygun” adımları belirleyeceklerini açıkladı.

Rusya'dan açıklama: "Hiçbir saldırı yok, provokasyon var"

Rusya Savunma Bakanlığı konuyla ilgili şu açıklamaya yer verdi:

"Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır. Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur"