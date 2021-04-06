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    Etiyopya uçağı, yanlışlıkla inşaat halindeki havalimanına indi

    Etiyopya Havayolları'na ait bir kargo uçağı, Zambiya'da yanlışlıkla inşaat halindeki havalimanına iniş yaptı.
    • AA
    • 06.04.2021 - 07:46
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    Etiyopya uçağı, yanlışlıkla inşaat halindeki havalimanına indi

    Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan kalkan uçak, dün Zambiya'nın Simon Mwansa Kapwepwe Havalimanı yerine halen inşası süren Copperbelt Havalimanına indi.

    İNŞAAT İŞÇİLERİ BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

    İnişin pilot hatasından kaynaklandığı belirtilirken, inşaat işçilerinin havalimanına iniş yapan uçağı gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadığı aktarıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olayı doğrulayan Zambiyalı yetkililer, hadiseyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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