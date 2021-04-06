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Etiyopya uçağı, yanlışlıkla inşaat halindeki havalimanına indi
Etiyopya Havayolları'na ait bir kargo uçağı, Zambiya'da yanlışlıkla inşaat halindeki havalimanına iniş yaptı.
- AA
- 06.04.2021 - 07:46
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan kalkan uçak, dün Zambiya'nın Simon Mwansa Kapwepwe Havalimanı yerine halen inşası süren Copperbelt Havalimanına indi.
İNŞAAT İŞÇİLERİ BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI
İnişin pilot hatasından kaynaklandığı belirtilirken, inşaat işçilerinin havalimanına iniş yapan uçağı gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadığı aktarıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayı doğrulayan Zambiyalı yetkililer, hadiseyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.