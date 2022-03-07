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    Etiyopya'da 10 milyon kişi gıda yardımı bekliyor

    Etiyopya'da devam eden kuraklık nedeniyle Somali ve Oromiya bölgelerinde 10 milyon kişinin gıda yardımı beklediği bildirildi.
    • AA
    • 07.03.2022 - 13:48
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 13:52
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    Etiyopya'da 10 milyon kişi gıda yardımı bekliyor

    Etiyopya Bölgesel Afet Risk Yönetimi Başkanı Sadık Abdulkadir Halif, ülkede alınan önlemlere rağmen kuraklığın halk üzerindeki etkisinin azaltılamadığına dikkati çekti.

    Halif, “Kuraklık nedeniyle Somali'de 10 milyon kişi kritik durumda.” dedi.

    1 MİLYON HAYVAN TELEF OLDU

    Bu arada bölge sakinleri, kuraklığa bağlı su ve gıda sorunu nedeniyle hayvanlarını kaybetti.

    1 milyon büyük ve küçükbaş hayvan telef oldu.

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    “UMARIM GIDA YARDIMI ZAMANINDA ULAŞIR”

    Somali bölgesi sakinlerinden Abdikadir Ömer, kuraklık nedeniyle 200 keçisinin yarısını kaybettiğini söyledi.

    Ömer, “Keçilerimi kuraklıktan kurtarmak için kamyon kiraladım ve başka yere götüreceğim ama onlara ne olacağını bilmiyorum. Umarım gıda yardımı zamanında ulaşır.” ifadesini kullandı.

    Kuraklık nedeniyle 10 çocuğu ve 200 büyükbaş hayvanı ile evini terk etmek zorunda kalan Num'a Muhamed de çok sayıda hayvanını kaybettiğini belirtti.

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    13 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA

    Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya, Kenya ve Somali'deki kuraklığın 1981'den beri en şiddetli şekilde yaşandığını ve 13 milyondan fazla kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı.

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