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    Etiyopya Başbakanı işgalcilere karşı cephede ilk kez görüntülendi

    Etiyopya Başbakanı işgalcilere karşı cephede ilk kez görüntülendi

    Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, işgalcilerle çatışma olan cephede ilk defa kameralara yansıdı.
    • AA
    • 27.11.2021 - 04:39
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 04:53
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    Etiyopya'da, ordu birlikleri ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasındaki çatışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    BİRÇOK ÜLKE VATANDAŞLARINA ACİL ÇAĞRIDA BULUNDU

    Kanada'nın yanında birçok ülke de vatandaşlarının, Etiyopya'yı "derhal" terk etmeleri için acil uyarılarda bulundu.

    Yaşanan peş peşe olayların ardından, herkesi şaşırtan bir gelişme gerçekleşti.

    Etiyopya Başbakanı işgalcilere karşı cephede ilk kez görüntülendi #1

    BAŞBAKAN CEPHEDE GÖRÜNTÜLENDİ

    İsyancı gruplara karşı verilen savaşa katılan Başbakan Abiy Ahmed, ilk kez cephede görüntülendi.

    Fana televizyonunun aktardığı görüntülerde, Afar cephesinde savaşan Abiy Ahmed, ordunun Asagita bölgesini yeniden ele geçirdiğini duyurdu.

    BAŞBAKAN İŞGALCİLERİN BAZI BÖLGELERDEN ÇEKİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

    İsyancılarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyleyen Ahmed, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin işgal ettiği bölgelerden çekilmek zorunda kaldığını belirtti.

    Ahmed ayrıca, ordunun, yakın zamanda Burka ve Chifra bölgelerinde de kontrolü sağlayacağını ifade etti.

    Etiyopya Başbakanı işgalcilere karşı cephede ilk kez görüntülendi #2

    NE OLMUŞTU

    Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

    Başbakan Ahmed, merkezi hükümete karşı isyan başlatan TPLF ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye gitmişti.

    Etiyopya'da başbakan işgalcilere karşı cepheye gitti VİDEO

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