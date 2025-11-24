Etiyopya'da Hayli Gubbi volkanı, 12 bin yıl sonra lav püskürttü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Etiyopya’nın kuzeydoğusunda yer alan Hayli Gubbi yanardağı, yaklaşık 12.000 yıl aradan sonra ilk kez patladı. Patlama sırasında 14 kilometre (9 mil) yüksekliğe ulaşan yoğun duman ve kül bulutları oluştu. Küller, rüzgârın etkisiyle Kızıldeniz üzerinden Yemen ve Umman’a doğru sürüklendi.

AFAR BÖLGESİNDE SAATLER SÜREN AKTİVİTE

Addis Ababa’nın 800 kilometre kadar kuzeydoğusunda, Eritre sınırına yakın Afar bölgesinde bulunan yanardağ, pazar günü birkaç saat boyunca aktif kaldı. Yerel yetkililer, bölgede can kaybı olmadığını bildirdi.

HAYVANCILIKLA GEÇİNEN HALK İÇİN EKONOMİK RİSK

Bölge yetkilisi Mohammed Seid, patlamanın ekonomik etkilerine dikkat çekerek, Hayli Gubbi’nin daha önce bilinen bir patlama kaydının bulunmadığını ifade etti.

Seid, “İnsan veya hayvan kaybı yaşanmadı ancak birçok köy külle kaplandı. Bu durum, hayvanların beslenmesini zorlaştırıyor.” dedi.

RİFT VADİSİ'NDE JEOLOJİK HAREKETLİLİK

Yaklaşık 500 metre yüksekliğindeki yanardağ, iki tektonik plakanın birleştiği Rift Vadisi’nde yer alıyor. Bölge, sık sık yaşanan jeolojik hareketlilik ve depremlerle biliniyor.

KÜL BULUTLARI HİNDİSTAN'A KADAR ULAŞTI

Volkanik kül bulutları, Yemen ve Umman’ın yanı sıra Hindistan ve Pakistan’ın kuzeyine kadar ulaştı. Bölge sakinlerinden Ahmed Abdela, yüksek bir patlama sesi duyduğunu ve şok dalgası hissettiğini belirterek, “Duman ve külle birlikte atılmış bir bomba gibiydi.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yayılan ve AFP tarafından henüz doğrulanamayan görüntülerde gökyüzüne doğru yükselen yoğun beyaz duman sütunları dikkat çekti.

12 BİN YILLIK SESSİZLİK SONA ERDİ

Smithsonian Enstitüsü Küresel Volkanizma Programı, Hayli Gubbi’nin Holosen döneminde — yaklaşık 12.000 yıl önce başlayan buzul çağı sonrası dönemde — bilinen hiçbir patlamasının kaydedilmediğini açıkladı.

Michigan Teknoloji Üniversitesi’nden volkanolog Simon Carn da aynı bilgiyi doğrulayarak, yanardağın Holosen’de bilinen bir aktivitesinin bulunmadığını belirtti.