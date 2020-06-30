Etiyopyalı şarkıcı Hundessa öldürüldü

Henüz kimin hedef aldığı belirlenemeyen aktivist ve sanatçı Hachalu Hundessa, başından vurularak öldürüldü.

Etiyopya'nın tanınmış ve sevilen şarkıcılarından Hachalu Hundessa, silahlı saldırıya uğradı.

2018 yılı ortalarına kadar süren muhalif gösteriler sırasında Oromo etnik grubunun seslerinden biri olan sanatçıyı, kimin hedef aldığı henüz bilinmiyor.

BAŞBAKANDAN TAZİYE MESAJI

Başkent Addis Ababa’da silahlı saldırıya uğrayan Oromolu sanatçının kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi üzerine Başbakan Abiy Ahmed, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı taziye mesajında, şarkıcı için “Muhteşem bir sanatçıydı.” ifadelerini kullandı.

OROMO GÖSTERİLERİN MERKEZİYDİ

Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Oromolular, ayrımcılığa ve hak ihlallerine uğradıkları gerekçesiyle 2015 ile 2018 yılları arasında geniş kapsamlı gösteriler düzenlemişti.

2018’de Abiy Ahmed hükümetinin göreve gelmesiyle bölgedeki tansiyon azalmıştı.

Şarkıcının ölümüyle, bölgedeki gerilimin yeniden yükselmesinden endişe ediliyor