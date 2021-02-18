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    Etna Yanardağı, bir kez daha faaliyete geçti

    Lav püskürtmeye başlayan yanardağ nedeniyle kül yağmuru yaşandı.
    • AA
    • 18.02.2021 - 14:59
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 15:11
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    Etna Yanardağı, bir kez daha faaliyete geçti

    İtalya'nın güneyindeki yanardağ Etna, gece saatlerinde bir kez daha lav püskürttü.

    Sicilya Adası'nda 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda ocak ayından sonra ilk kez 16 Şubat günü gözlenen volkanik faaliyet, geçen gece saatlerinde yeniden başladı.

    LAV AKIŞI KAMERADA

    Yanardağın güneydoğu kraterindeki patlamalar neticesinde dağın eteklerinde 600 ile 700 metreyi bulan lav akışı meydana geldi. Lav akışının, Katanya kenti ve çevresinden de görüldüğü belirtildi.

    KÜL YAĞMURU OLUŞTU

    Dağın lav püskürtmesi sebebiyle çevredeki Zafferana, Fleri, Acireale köyleri üzerinde kül yağmuru oluştu.

    Dağdaki volkanik faaliyetin, sabah erken saatlerde etkisini yitirdiği ifade edildi.

    Bu arada, dağdaki patlamalar sebebiyle bölgede küçük çaplı volkanik depremlerin de kaydedildiği belirtildi.

    Etna Yanardağı, bir kez daha faaliyete geçti ViDEO

    Etna Yanardağı, bir kez daha faaliyete geçti #1

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