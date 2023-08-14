Etna Yanardağı'nda patlama yaşandı Sicilya'daki yanardağda meydana gelen patlama görüntülendi. Bölgede bulunan havalimanındaki uçuşlar durduruldu.

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AA & Ensonhaber

İtalya'nın ünlü Etna Yanardağı'nda yine patlama meydana geldi.

Ülkenin güneyindeki yanardağda yaşanan patlama sonucu lavlar metrelerce yükseldi.

Patlama sonrası kül bulutu yayıldı

3 bin 357 metrelik yanardağdan çıkan kül bulutu, Sicilya Adası'nın doğu kısmına yayıldı.

Dün gece yaşanan patlama sonucu yanardağ ile ilgili uyarı seviyesi bir kademe yükseltildi.

Uçuşlar durduruldu

Patlamanın ardından Sicilya bölgesindeki Katanya Havalimanı'nda uçuşlar geçici süreyle durduruldu.

Independent'ın haberine göre, havalimanı, normal şartlarda ağustos ayında günlük yaklaşık 200 uçuşa ev sahipliği yapıyor.

Etna'nın 50 kilometre güneyinde

Sicilya'ya ana giriş noktası konumundaki havalimanı, Etna'nın yaklaşık 50 kilometre güneyinde yer alıyor.

İtalyan Ansa ajansının haberinde, söz konusu havalimanının yerel saatle 13.00'e kadar tüm uçuşlara kapatıldığı belirtildi.