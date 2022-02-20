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    Eunice Fırtınası'nın vurduğu İngiltere'de son durum

    Eunice Fırtınası ile hayatın olumsuz etkilendiği İngiltere'de şiddetli rüzgar ve yağışlarda kameralara yansıyan anların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
    • AA
    • 20.02.2022 - 20:16
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    Eunice Fırtınası'nın vurduğu İngiltere'de son durum

    Eunice Fırtınası, Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor.

    Fırtınadan en çok etkilenen ülkelerden biri de İngiltere oldu.

    Yetkililer acil durumlar dışında halka evde kalmaları çağrısında bulunurken başkent Londra'da fırtına nedeniyle vatandaşların yolda yürümekte zorluk çektiği ve bazı ağaçların ise yola devrildiği görüldü.

    İngiltere'deki fırtınada çekilen görüntüler mizah konusu oldu VİDEO

    FIRTINADA KAMERALARA YANSIYAN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

    Hayat şartlarını olumsuz etkileyen fırtına boyunca ise kameralara ilginç görüntülker yansıdı.

    Ağaçların devrildiği, çöp kutularının sularla sürüklendiği, insanların rüzgara karşı inatla yürümeye çalıştığı görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde sevilen müziklerle editlenerek paylaşıldı.

    Birçok kullanıcının beğenisini kazanan mizahi paylaşımlar ülkede gündem oldu.

    Eunice Fırtınası nın vurduğu İngiltere de son durum #1

    BİRÇOK SEFER İPTAL EDİLDİ

    Diğer yandan İngiltere Meteoroloji Kurumu, kuvvetli rüzgarlar nedeniyle ulaşımda aksama, elektrik kesintileri ve mobil kapsama kesintilerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

    Havacılık alanında araştırmalar yürüten Cirium şirketi de fırtına nedeniyle İngiltere'ye veya İngiltere'den en az 436 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

    Fırtına sebebiyle bazı seferlerin iptal olması sonucu başkent Londra'da tren istasyonlarında yoğunluk yaşandı. Galler'de ise tüm tren seferleri durduruldu.

    Yetkililer, vatandaşlara seyahat planlarını iptal etmeleri ve acil olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

    Eunice Fırtınası nın vurduğu İngiltere de son durum #2

    Eunice Fırtınası nın vurduğu İngiltere de son durum #3

    Eunice Fırtınası nın vurduğu İngiltere de son durum #4


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