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    Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 10'a yükseldi

    Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 10'la rekor seviyeye çıktı...
    • 30.09.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 12:28
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    Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 10'a yükseldi

    Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat'ın öncü verilerine göre Euro Bölgesi’nde enflasyon eylül ayında yıllık bazda yüzde 10 ile beklentilerin üzerinde artarak yeni bir rekor seviyeye yükseldi.

    Geçtiğimiz ay bu veri yüzde 9,1 seviyesinde açıklanmıştı.

    Beklentilerin üzerinde artış yaşandı

    Reuters anketine katılan ekonomistler enflasyonun yüzde 9,7​ seviyesinde olacağını tahmin ederken, enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yüzdae 6,1​ ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.​​

    Çekirdek enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 5,.5 seviyesinde açıklanmıştı.


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