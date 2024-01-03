Eurofighter satın alma planı: Forbes, Türkiye'nin girişimini analiz etti Türkiye'nin F-16 talebi ve Eurofighter alma girişimi ABD basınında gündem oldu. Ankara'nın hava gücünü geliştirme çabaları ile komşu ülkelerdeki gelişmeler karşılaştırıldı.

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Türkiye, 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki için görüşmelerini sürdürüyor.

İngiltere ve İspanya'dan satışa yeşil ışık yakılırken, Almanya'yı ikna çabaları devam ediyor.

Ankara'nın hava gücünü geliştirme girişimlerinin yaşandığı bir dönemde komşu ülkelerde de benzer adımlar dikkat çekiyor.

Türkiye’nin Eurofighter girişimi

ABD merkezli Forbes dergisi, Türkiye’nin Eurofighter talebini bölgesel bağlamda ele aldı.

Analizde, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya üyeliğine yeşil ışık yakması karşılığında ABD'nin F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin satışına ilişkin talebini onaylamasını beklediği kaydedildi.

"Satın almaktan vazgeçmezler"

Bu satış onaylansa bile, Türkiye'nin, Eurofighter savaş uçaklarını satın almaktan vazgeçmeyebileceğine dikkat çekildi.

Eurofighter'ın yeteneklerle donatılmış bir uçak olduğu ifade edilerek, "Rusya'nın Su-35'lerinin aksine, tartışmalı bir tercih olmaz." denildi.

"Komşu ülkelere yanıt"

Öte yandan Ankara'nın, savaş filosunu 2030'larda yerli KAAN uçağıyla yükseltmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçladığı belirtilerek, "Türkiye'nin Eurofighter girişimi, komşu ülkelere bir yanıt." ifadesi kullanıldı.

Yunanistan'ın hamleleri

Türkiye'nin komşusu Yunanistan'ın ise hava kuvvetleri filosunun büyük kısmını oluşturan 83 adet F-16'nın bir dizi yükseltmelerden geçeceği aktarılarak şöyle denildi:

Yunanistan ayrıca, Fransa'dan 4.5 nesil Dassault Rafale savaş uçağı sipariş etti. 2030'ların ilk yarısına kadar ABD'den 20 ila 40 adet beşinci nesil F-35 satın alabilir.

F-35 ve KAAN yorumu

Buna karşılık olarak Türkiye'nin yeni Block 70 F-16 satın alma girişimi ve mevcut filosunu modernize etmesinin, Yunanistan'ın benzer hamlesine yanıt olacağı, 40 Eurofighter teklifinin de Yunanistan'ın Rafale satın almasıyla eşdeğer olacağının altı çizildi.

"Bu durumda Ankara'nın, Atina F-35'leri teslim almaya başlayana kadar KAAN'ı devreye alması gerekecek." notuna yer verildi.

Irak ve İran'ın savaş uçağı adımları

Türkiye'yle ilgili tahminlerin yapıldığı analizde, Eurofighter'ın Orta Doğu'daki diğer satın alınan savaş uçaklarına karşılık olabileceği de bildirildi. Örnek olarak ise Irak'ın 14 Rafale satın alma konusundaki pazarlığı gösterildi.

İran'ın Rusya'dan Su-35 tedariki planının, Tahran'ın 1990'ların başından bu yana gerçekleştireceği en önemli savaş uçağı satın alımı olarak öne çıktığına işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı: