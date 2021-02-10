Europol'den, 100 milyon dolarlık kripto para çalan hacker çetesine operasyon

Üç ülkeyle ortaklaşa düzenlenen operasyonda, 10 hacker gözaltına alındı.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), kripto para çalan hacker'lara karşı hareket geçti.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, şebekenin çoğunlukla internet fenomeni, sporcu, müzisyen gibi ünlüleri veya aile bireylerini hedef aldığı belirtildi.

KRİPTO PARALARI KENDİ HESAPLARINA AKTARDILAR

Şebekenin, sim kart bilgilerine eriştikleri kişilerin hesaplarındaki 100 milyon dolardan fazla kripto parayı kendi hesaplarına geçirdikleri açıklandı.

Europol'ün koordinasyonunda ABD, Malta ve Belçika güvenlik birimleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon neticesinde 8'i ABD'de, biri Belçika'da ve biri Malta'da olmak üzere toplam 10 hacker gözaltına alındı.

İKİ AŞAMALI DOĞRULAMA YÖNTEMİ TAVSİYESİ

Europol, sim kart bilgilerinin ele geçirilmesine karşı telefon yazılımlarının güncel tutulması, şüpheli e-posta ve mesajların cevaplanmaması, internet siteleriyle paylaşılan kişisel verilerin sınırlı tutulması ve telefondaki hesapların iki aşamalı doğrulama yöntemiyle korunması tavsiyesinde bulundu.