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    Europol'den sahte ilaç operasyonları: 349 gözaltı

    28 ülkede gerçekleştirilen "sahte ilaç" ve "doping maddesi" operasyonlarında 349 kişinin gözaltına alındı, 10,5 milyondan fazla sahte ürüne el koyuldu.
    • 19.12.2022 - 23:05
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    Europol'den sahte ilaç operasyonları: 349 gözaltı

    Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol'den yapılan yazılı açıklamada, Nisan-Ekim 2022 arasında sahte ilaç ve doping maddesi üreten 59 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 349 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

    Piyasa değeri 40 milyon eurodan fazla

    Operasyonlarda, piyasa değeri 40 milyon eurodan fazla olan 10,5 milyondan fazla sahte ilaç ve doping maddesine el konulduğu kaydedildi.

    Europol den sahte ilaç operasyonları: 349 gözaltı #1

    İlaçların üretildiği 10 kaçak laboratuvarın kapatıldığı operasyonlarda ayrıca 1 milyon sahte Kovid-19 testinin ele geçirildiği aktarıldı.

    Europol den sahte ilaç operasyonları: 349 gözaltı #2

    195 adli soruşturma

    AA'nın haberine göre; Avrupa Kaçakçılıkla Mücadele Ofisi (OLAF), Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ve Dünya Gümrük Örgütünün (WCO) de destek verdiği operasyonlarda, 19 AB üyesi ülkenin güvenlik güçlerinin yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kolombiya, Gürcistan, İzlanda, Kuzey Makedonya, Sırbistan, İsviçre ve ABD güvenlik birimlerinin de yer aldığı ve bu ülkelerde 195 adli soruşturmanın yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

    Europol den sahte ilaç operasyonları: 349 gözaltı #3

    Sahte ilaçların Avrupa’da giderek artan sosyal bir problem haline geldiğini belirten Europol, söz konusu suçun işlenmesiyle elde edilen gelirin uyuşturucu ticaretinden elde edilene yakın olduğuna dikkati çekti.

    Europol den sahte ilaç operasyonları: 349 gözaltı #4


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