Eurovision birincisi Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı

Geçmiş yıllarda Eurovision birinciliği elde eden Kırım Türkü sanatçı Jamala, Kiev'i terk etmek zorunda kaldığı için sosyal medyadan isyan etti.

Eurovision 2016 birincisi Kırım Türkü sanatçı Jamala, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması üzerine Romanya’ya sığındı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jamala, 24 Şubat gecesi iki çocuğuyla beraber Kiev'den ayrıldığını belirtti.

"4 GÜN BOYUNCA YEMEK YİYEMEDİK"

Yaşadıkları zor anlardan bahseden Jamala, "Neredeyse 4 gün arabada, düzgün yemek yemeden geçirdik. 4 saatte yaklaşık 2 kilometre ilerleyebildik. ‘Neden?’ diye sorabilirsiniz. Evet, milyonlarca kadın ve çocuk, her şeyini, evlerini terk ediyor.

"HERKES KURŞUNLARDAN KORUNMAK İÇİN KAÇIYOR"

Eşlerini geride bırakarak, çocuklarını kurşunlardan korumak için kaçıyor. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız." dedi.

"BU KANLI TERÖR BENİ EVİMDEN KOVDU"

Jamala, evini terk etmek zorunda kaldığını da söyleyerek "En önemlisi, bu kanlı terörü anlamıyorum. Bu tam olarak bir terör. Beni Kiev'den, evimden kovdu bu terör.

“İŞTE KURTARDIĞIMIZ YER BURASI DİYEBİLECEK MİSİNİZ?”



Peki ne yapacaksınız? Orada mı yaşayacaksınız? Ülkeye girdiğinizde ‘İşte burayı kurtardık’ mı diyeceksiniz? Hayır, hiç sanmıyorum" ifadelerini kullandı.