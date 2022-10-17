Petrol
92.67
1.13%
Euro
18.122
0.32%
Dolar
18.5881
0.11%
Altın
989.34
0.75%
Borsa
3697
1.94%
Bitcoin
363.076
0.47%
BTXN Coin
9.11
-5.10%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Eurowings pilotları, Almanya'da 3 günlük greve başladı

    Grev nedeniyle 185 sefer yapılamayacak. Hava yolu, "Yolculara verilen rahatsızlıktan derin üzüntü duyuyoruz" dedi.
    • 17.10.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 10:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eurowings pilotları, Almanya'da 3 günlük greve başladı

    Eurowings'de görevli pilotlar, pazartesi gününden itibaren üç günlük grev başlattı.

    Pilotların grevi, Alman hava yolunun birçok uçuşunun iptal edilmesine yol açtı.

    Pilotlar sendikası Vereinigung Cockpit'in açıklamasına göre, iş bırakma eylemi, yerel saatle 00.01'de başladı ve çarşamba 23.59'a kadar devam edecek.

    Eurowings uçuşlarına grev engeli

    Lufthansa Group'un düşük maliyetli uçuşlar sunan şirketi, yolculardan havalimanına gitmeden önce uçuşlarının mevcut durumunu çevrimiçi olarak kontrol etmelerini istedi.

    Açıklamada, "Eurowings, yolculara verilen rahatsızlıktan derin üzüntü duyuyor ve grev eyleminin yolcular üzerindeki etkisini en aza indirmek için mümkün olan her şeyi yapıyor." denildi.

    185 sefer iptal edildi

    Pazartesi erken saatlerden itibaren Düsseldorf, Köln-Bonn ve Stuttgart çıkışlı ve varışlı 185 sefer iptal edildi.

    Pilotların grevinden en çok iç hat uçuşları etkilenirken, Eurowings Europe ve Eurowings Discover tarafından gerçekleştirilen uçuşların grevden etkilenmeyeceği belirtildi.

    Eurowings pilotları, Almanya da 3 günlük greve başladı #1

    Sendikanın şirketten talepleri

    Pilotlar sendikası, Eurowings yönetimiyle yapılan görüşmelerde çalışma koşulları konusunda bir anlaşma sağlanamaması üzerine geçen hafta üç günlük grev düzenlemeye karar vermişti.

    AA'nın haberine göre, Vereinigung Kokpit, azami çalışma saatlerinin azaltılmasını ve daha uzun dinlenme sürelerini talep ederken, Eurowings, sendikanın taleplerinin ekonomik olarak uygulanabilir olmadığında ısrar ediyor.

    Eurowings pilotları, Almanya da 3 günlük greve başladı #2

    Eurowings pilotları, Almanya da 3 günlük greve başladı #3

    Eurowings pilotları, Almanya da 3 günlük greve başladı #4

    Eurowings pilotları, Almanya da 3 günlük greve başladı #5


    Çekmeköy'de metro önünde kadınları çeken adama vatandaştan tepki
    3. Sayfa

    Çekmeköy'de metro önünde kadınları çeken adama vatandaştan tepki

    Çıtır çıtır ve en pratik tepsi mantısı tarifi! Evde tepsi mantısı nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri
    Yaşam

    Çıtır çıtır ve en pratik tepsi mantısı tarifi! Evde tepsi mantısı nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir