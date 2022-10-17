Eurowings pilotları, Almanya'da 3 günlük greve başladı

Grev nedeniyle 185 sefer yapılamayacak. Hava yolu, "Yolculara verilen rahatsızlıktan derin üzüntü duyuyoruz" dedi.

Eurowings'de görevli pilotlar, pazartesi gününden itibaren üç günlük grev başlattı.

Pilotların grevi, Alman hava yolunun birçok uçuşunun iptal edilmesine yol açtı.

Pilotlar sendikası Vereinigung Cockpit'in açıklamasına göre, iş bırakma eylemi, yerel saatle 00.01'de başladı ve çarşamba 23.59'a kadar devam edecek.

Eurowings uçuşlarına grev engeli

Lufthansa Group'un düşük maliyetli uçuşlar sunan şirketi, yolculardan havalimanına gitmeden önce uçuşlarının mevcut durumunu çevrimiçi olarak kontrol etmelerini istedi.

Açıklamada, "Eurowings, yolculara verilen rahatsızlıktan derin üzüntü duyuyor ve grev eyleminin yolcular üzerindeki etkisini en aza indirmek için mümkün olan her şeyi yapıyor." denildi.

185 sefer iptal edildi

Pazartesi erken saatlerden itibaren Düsseldorf, Köln-Bonn ve Stuttgart çıkışlı ve varışlı 185 sefer iptal edildi.

Pilotların grevinden en çok iç hat uçuşları etkilenirken, Eurowings Europe ve Eurowings Discover tarafından gerçekleştirilen uçuşların grevden etkilenmeyeceği belirtildi.

Sendikanın şirketten talepleri

Pilotlar sendikası, Eurowings yönetimiyle yapılan görüşmelerde çalışma koşulları konusunda bir anlaşma sağlanamaması üzerine geçen hafta üç günlük grev düzenlemeye karar vermişti.

AA'nın haberine göre, Vereinigung Kokpit, azami çalışma saatlerinin azaltılmasını ve daha uzun dinlenme sürelerini talep ederken, Eurowings, sendikanın taleplerinin ekonomik olarak uygulanabilir olmadığında ısrar ediyor.