Evanjelikler Suudi Arabistan'da kilise açmak istiyor

Evanjelikler Suudi Arabistan'da ilk kilisenin kurulması amacıyla Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

Suudi Arabistan Veilaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin bu yıl uluslararası kuruluşların insan hakları eleştirilerine maruz kaldığı konularda bir reform dalgası icra etme konusunda kararlı olduğunu söylemişti.

Suudi Arabistan'da çoğu Riyad'da yaşayan yaklaşık 1.4 milyon Hıristiyanın olduğu düşünülüyor. Fakat İslam dışındaki herhangi bir dine ait ritüellerin halka açık bir biçide uygulanmasının yasak olduğu ülkede, kilise kurulması da yasak.

EVANJELİKLER FIRSATI DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR

Evanjeliklerin, yapılacak reformlardan yararlanarak Suudi Arabistan'da bir kilise kurmak için Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmeler yaptı.

Evanjeliklerin Suudi Arabistan'da ilk kilisenin kurulması amacıyla Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile 2018 ile 2020 yılları arasında çok sayıda görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

LOBİ ÇALIŞMALARINA ABD'Lİ AKTİVİST ÖNCÜLÜK EDİYOR

Business Insider'da yer alan habere göre, önde gelen Amerikalı Evanjelik aktivist ve yazar Joel Rosenberg'un öncülük ettiği bir lobi, Veliaht Prensi ikna çalışmalarını sürdürürken, ülkede Hıristiyan ibadetineye yönelik yasakların hafifletilmesi yönünde çalışmalar yapılıyor.

Haberde, söz konusu zaman dilimleri arasında Bin Selman ile heyet arasında saatlerce süren toplantıların gerçekleştirildiği ifade edildi.

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Konuya ilişkin İsrail merkezli i24News'e konuşan Rosenberg, 'ikna' çalışmalarının henüz nihayete ermediğini kaydetti.

Öte yandan Business Insider'a konuşan bir Suudi akademisyen, kilisenin muhtemel lokasyonunun Riyad'ın El Safarat bölgesi ya da ülkenin kuzeybatısında yer alan ve yeni kurulmakta olan mega kent Neom olacağını öne sürdü.

ZAMANI BELİRSİZ

'Akıllı kent' teknolojilerini bünyesinde barındıran Neom kentinin, aynı zamanda turistik bir destinasyon işlevi gören 'sıfır karbonlu' bir kent olması planlanıyor. Projenin tahmini maliyeti 500 milyar dolar olarak belirtilirken, 2025 yılında tamamlanması bekleniyor.

Bunun yanı sıra Business Insider'ın haberinde, uzmanların kilisenin kurulacağından emin olduğu ancak zaman çizelgesinin henüz belirsiz olduğu notu düşülüyor.