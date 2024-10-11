Everest'e tırmanan dağcının ayağı 100 yıl sonra bulundu

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Tarihler 8 Haziran 1924'ü gösterdiğinde Everest'in zirvesine tırmanan ilk insanlar olmak için yola çıkan Andrew 'Sandy' Irvine ve George Mallory, beraber yaptıkları tırmanış sırasında ortadan kaybolmuştu.

Mallory'nin kalıntıları, 1999 yılında tespit edilmişti ancak Irvine'e dair bir ize rastlanmamıştı.

KAYIP DAĞCININ KALINTILARI 100 YIL SONRA BULUNDU

Uzun yılların ardından geçen ay National Geographic belgeseli çeken bir dağcı ekibi, eriyen buz tabakasında ortaya çıkan bir ayağa rastladı.

Yönetmen Jimmy Chin'in yanı sıra film yapımcıları ile dağcılar Erich Roepke ve Mark Fisher'dan oluşan ekip, botu yakından inceledi ve botun içerisinde Irvine'e ait olduğu belirlenen ayak kalıntılarına ulaştı.

İngiliz basınından The Guardian'ın haberine göre olay anını anlatan Chin, "Çorabı kaldırdım ve üzerinde 'A.C. IRVINE' yazan kırmızı bir etiket gördüm." dedi.

EN SON 1924'TE GÖRÜLDÜLER

Öte yandan kaybolduğunda 22 yaşında olan Irvine, bir asırdır dağcılık dünyasını meraklandıran bir keşif gezisinin en genç üyesiydi.

Irvine ve Mallory, en son 8 Haziran 1924'te zirveye doğru yola çıktıklarında canlı olarak görüldü.

Mallory'nin cesedi ancak 1999'da, bir Amerikalı dağcı tarafından bulunabildi.