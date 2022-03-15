Eyfel Kulesi, 6 metre daha uzatıldı

Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi, 10 dakikadan az süren bir operasyonla tepesine 6 metrelik radyo anteninin yerleştirilmesi sonucu daha da uzadı.

19’uncu yüzyılın sonlarında Gustave Eiffel'in elinden çıkan Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi’nin boyu uzatıldı.

10 dakikadan az süren bir operasyonla tepesine 6 metrelik radyo anteni yerleştirilen kulenin boyu, 330 metreyi buldu.

Anten kuleye, helikopterle taşındı.

İNSAN ELİNDEN ÇIKAN EN UZUN YAPI

Dünyanın en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Eyfel Kulesi, ilk inşa edildiğinde insan elinden çıkan en uzun yapı olarak Washington Anıtı'nı geçti.

1929'da ise New York City'deki Chrysler Binası bu unvanı ele geçirdi.

3 BİN KİŞİ İNŞAATINDA ÇALIŞTI

Yapıldığı ilk yıldan beri her sene bir milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği ve üzerindeki anten kısmı daha da uzayan kulenin inşaatı için 3 bin kişi, 26 ay boyunca çalıştı.

18 bin 38 adet demir parçanın birleştiği kulenin yapımı sırasında hiç ölüm vakası yaşanmadı.

İHLAM VERDİ

Eyfel Kulesi, inşa edildiği günden beri farklı ülkelerdeki pek çok yapıya doğrudan veya dolaylı olarak ilham kaynağı oldu.

Kuleden esinlenerek inşa edilen ilk yapı örneklerinden biri, günümüzde Birleşik Krallık sınırları içerisindeki Blackpool Kulesi olarak kayıtlara geçti.

Kulenin en ünlü kopyalarından birisi de Japonlar tarafından 1958 yılında inşa edilen Tokyo Kulesi…