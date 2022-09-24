Petrol
86.63
-4.23%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
358.624
-0.17%
BTXN Coin
8.15
0.12%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 13 C

    Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı

    Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'nin ışıkları, belediyenin enerji tasarrufu adımları kapsamında 1 saat 15 dakika erken söndürüldü.
    • 24.09.2022 - 01:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı

    Fransa'da enerji tasarrufuna geçişi etkili kılmak ve bu konuda bilinç oluşturmak için belirli turistik ve tarihi yapıların ışıklarının normal saatinden önce söndürülmesini öngören kararlar alındı.

    1 saat 15 dakika erken söndürüldü

    Bu kapsamda başkentin sembolü haline gelen Eyfel Kulesi, 1 saat 15 dakika önce karartıldı.

    Eyfel Kulesi'nin ışıkları, normalde her gün yerel saatle 01.00'de söndürülüyor.

    Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı #1

    Paris'te kamu binaları 22:00'de karartılıyor

    AA'nın haberine göre; Paris'in tüm bölgelerindeki belediye binaları, belediyeye bağlı müzeler ve yaklaşık 52 metre uzunluğundaki Saint-Jacques Kulesi'nin ışıkları da yerel saatle 22.00'de kapatıldı.

    Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo 13 Eylül'de belediyenin enerji tasarrufu kapsamında aldığı yeni kararları Twitter'da açıklamış, bu kapsamda Eyfel Kulesi'nin yanı sıra belediyeye bağlı binaların ışıklarının 23 Eylül'den itibaren erken söndürüleceğini aktarmıştı.

    Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı #2


    Güzellik kraliçesini Tayland'a almadılar
    Dünya

    Güzellik kraliçesini Tayland'a almadılar

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Beşiktaş'ta Nathan Redmond ameliyat oldu
    Futbol

    Beşiktaş'ta Nathan Redmond ameliyat oldu

    Görüş Bildir