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    Eyfel Kulesi tekrar eski günlerine kavuştu

    Fransa’nın en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Eyfel Kulesi, koronavirüs kısıtlamalarının ardından hareketli bir dönem geçiriyor.
    • 16.05.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 11:44
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    Eyfel Kulesi tekrar eski günlerine kavuştu

    Koronavirüs salgınında sık sık kapanan Eyfel Kulesi, yasakların kalkması ve havaların ısınmasıyla  birlikte hareketli günlerine kavuştu.

    Fransız mimar Gustave Eiffel tarafından, 1887 ile 1889 yılları arasında Expo 1889 Paris fuarının giriş kapısı olarak inşa edilen ve günümüzde Fransa’nın simgesi haline gelen Eyfel Kulesi, 2020 yılında 104 gün boyunca kapalı kaldı.

    Bir süre sonra kapılarını tekrar açan Eyfel Kulesi, ikinci dalgası ile kapılarını 9 ay boyunca yerli ve yabancı turistlere kapattı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sağlık ve restoran sektöründe çalışanlara zorunlu Covid-19 aşısı kuralı getirmesinden 4 gün sonra Eyfel Kulesi kapılarını tekrar ziyarete açtı.

    Eyfel Kulesi tekrar eski günlerine kavuştu

    Kısıtlamalar kaldırıldı

    İlk olarak kulenin günlük ziyaretçi sayısı 25 bin yerine 10 bin ile sınırlandırıldı. Ancak koronavirüsün tüm dünyada etkisini kaybetmeye başlaması ile birlikte Eyfel Kulesi’nde tüm sınırlandırmalar kalktı.

    Seyahat sınırlandırmalarının da kalkması ile Paris, yeniden dünyanın her yerinden ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

    En hareketli dönem

    Fransa’nın simgesi olan Eyfel Kulesi havaların da ısınmasıyla eski günlerine tekrar kavuştu.

    Günlük yaklaşık 20-25 bin kişiyi ağırlayan kule, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası. Son dönemlerin en hareketli günlerini yaşayan Eyfel Kulesini ziyaret edenler o anları ölümsüzleştiriyor.

    "Bayram havası var"

    Her ülkeden ziyaretçilerin olduğunu belirten ve Türkiye’den Paris’e gelerek Eyfel Kulesi’ni gezen Mehmet Ali Kaşka, "Bayram havası var. Her farklı dilden, her ülkeden insanların ziyaret ettiği yer. Çocukluğumuzdan beri, film sahnelerinde, fotoğraf karelerinde gördüğümüz Eyfel Kulesi ile ilk karşılaştığımızda değişik bir duyguya kapılıyorsunuz. Çok güzel. Keyifli bir gün geçirdik. çok insanın görmesi gereken bir yer." dedi.

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