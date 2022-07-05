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    Eyfel Kulesi'nin paslandığı raporu sızdırıldı

    Eyfel Kulesi'nin paslandığı raporu sızdırıldı

    Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'nin paslandığı ve tamire ihtiyacının olduğu bilgisi sızdı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 01:15
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    Fransa'nın gözde yapılarından biri olan Eyfel Kulesine dair ciddi iddialar ortaya atıldı.

    Söz konusu iddianın kaynağı olarak Fransız Marianne dergisi gösterildi. Sızdırılan gizli raporlara göre Eyfel Kulesi paslanmış ve tamire ihtiyacı var.

    "Gustave Eiffel ziyarete gelse kalp kirizi geçirir"

    1889'da tamamlanan Eyfel Kulesi 133 yıldır hala ayakta olmasına rağmen kulenin onarıma ihtiyacı olduğu iddia ediliyor.

    Ancak bunun yerine Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları için sadece kozmetik bir makyaj yapılıyor. Kuledeki isimsiz bir yönetici Marianne'e “Gustave Eiffel burayı ziyaret ederse kalp krizi geçirecek” dedi.

    Eyfel Kulesi nin paslandığı raporu sızdırıldı #1

    Kuledeki pası tespit etmek en büyük zorluk

    Eiffel yapının her 7 yılda bir boyanması gerektiğini söylemişti. 324 metre yüksekliğindeki 7.300 tonluk demir kule, 1889 dünya fuarı için inşa edildi.

    Anıtı tasarlayan ve inşa eden inşaat mühendisi Eiffel, pasın yayılmasının tespit edilmesinin ve durdurulmasının inşaatın uzun ömürlü olması için en büyük zorluk olduğunu söylemişti.

    7 yılda bir boyanması şart

    Kulenin her yedi yılda bir boyanması gerektiğini dile getirerek, "Boya, metalik bir yapıyı korumak için temel bileşendir ve bunun yapılmasındaki özen, uzun ömürlülüğünün tek garantisidir" ifadesini kullanmıştı.

    Uzmanlar Marianne'e çalışmanın sadece kozmetik bir yüz germe gibi olacağını ve nihai sonucun iyi olmayacağını söyledi.

    Eyfel Kulesi nin paslandığı raporu sızdırıldı #2


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