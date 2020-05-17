F-35'te Türkiye'nin yerine ABD'li şirket geçecek iddiası

Türkiye'yi projeden çıkarmak için çalışan Pentagon'un, TAI'ye alternatif bir firma belirlediği yazıldı.

Türkiye'nin üretici ortağı olduğu F-35 savaş uçağı programıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "F-35’lerin ana gövdesi Türkiye'de üretiliyor ve Türkiye’den gönderiliyor.

Şimdi Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, ama ya olmasa ne olacak? 'Size F-35 parçalarını vermiyoruz' deseler ne yapacağız?" ifadelerini kullanmıştı.

"TAI'NIN YERİNE AMERİKALI ŞİRKET GEÇEBİLİR"

Defense News'ın aktardığına göre, F-35'lerin gövde bileşenlerini üreten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TAI) yerine ABD'li Northrop Grumman şirketi geçebilir.

Haberde, uçağın gövde bileşenlerinin çoğunu Northrop Grumman'ın ürettiği, TAI’nin ise ikinci seviye tedarikçi olduğu savunuldu.

Trump’ın, Türkiye'nin temel F-35 bileşenlerini vermeyebileceği iddiasının, Ankara'yı programdan çıkarmak için çalışan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) olduğu için mevcut statükoyu yansıtmadığı kaydedildi.

TÜRKİYE, F-35 İÇİN BİN FARKLI BİLEŞEN ÜRETİYOR

F-35 programında uluslararası bir ortak olan Türkiye'nin, yaklaşık bin farklı bileşen ürettiği vurgulandı.

Pentagon'un, bu yıl Türk firmalarıyla F-35 ile ilgili sözleşmeler yapmayı durduracağı, Savunma Bakanlığı'nın halihazırda Türkiye'de üretilen tüm bileşenler için alternatif tedarikçiler belirlediği aktarıldı.

"NORTHROP GRUMMAN, TÜRKİYE'NİN YERİNE ÜRETİME KATILACAK"

Yazıda, Northrop Grumman'ın, TAI'nin yerine başka bir tedarikçi bulunana kadar üretime katılmasının muhtemel olduğu belirtildi.

F-35 üretiminin hızlandırılması için bu tedarikçilerle çalışıldığı ifade edildi.

TRUMP'IN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ABD'nin tedarik zincirinin dışa bağımlılığı konusunda konuşan Trump, "dünyadaki en iyi savaş uçağı" olarak nitelendirdiği F-35'lerin Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde üretilmesini örnek göstermişti.

Türkiye, 2002’den beri F-35 programının resmi ortağı olmuş ve ortaklık anlaşmasında Türkiye'nin 100 adet F-35 A tipi uçak satın alacağı kaydedilmişti. Türkiye'nin programdan resmi olarak çıkarılma süreci ise henüz tamamlanmadı.