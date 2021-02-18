Facebook, Avustralyalıların platformda haber paylaşmasını engelledi

Facebook Avustralya parlamentosunda görüşülmeye başlanan tasarıdan rahatsız olunca Avustralyalıların haber paylaşımı erişimine engel koydu.

Avustralya Parlamentosunda Google ve Facebook ‘un Avustralya medya şirketlerinin ürettiği haber içerikleri karşısında ödeme yapmasıyla ilgili tasarı görüşülmeye başlayınca Facebook tarafından bir açıklama geldi.

YAPILAN PAYLAŞIMLARI AVUSTRALYALILAR GÖRMEYECEK

Açıklamada, Avustralyalı yayıncı kuruluşların Facebook'ta haber içeriği yayınlamaya devam edebileceği ancak bağlantıların ve gönderilerin Avustralyalılar tarafından görüntülenemeyeceği veya paylaşılamayacağı belirtildi.

Avustralyalıların, Facebook üzerinden ulusal ya da uluslararası haberleri paylaşamayacağı ifade edilen açıklamada, ülke dışından uluslararası kullanıcıların da Avustralya haberlerini paylaşamayacağı belirtildi.





YÜZDE 39 HABER TAKİBİ İÇİN KULLANIYOR

Canberra Üniversitesinin 2020 Dijital Haber Raporuna göre, Avustralyalıların yüzde 39'u Facebook'u haber takibi için kullanıyor.





GOOGLE'DA TEHDİT ETMİŞTİ

Google’da yayınladığı içerikle ilgili şirketi yerel medya kuruluşlarına ödeme yapmaya zorlayan yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Avustralya'daki ana arama motorunu kapatacağı tehdidinde bulunmuştu.

Google yayınladığı içerikle ilgili şirketi yerel medya kuruluşlarına ödeme yapmaya zorlayan yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Avustralya'daki ana arama motorunu kapatacağı, Facebook da haber paylaşımını engelleyeceği tehdidinde bulunmuştu.





PAZAR PAYI YÜZDE 95

Avustralya'da en çok kullanılan Google'ın arama motoru, ülkedeki pazar payının yüzde 95'ini elinde tutuyor.



