Petrol
108.91
-0.38%
Euro
16.39
0.30%
Dolar
14.89
0.21%
Altın
952.22
0.02%
Borsa
2042
-0.03%
Bitcoin
579.587
-2.21%
BTXN Coin
38.80
1.62%
Bitexen
-1ºC
İstanbul
Hafif kar -1 C
    Facebook, Rusya'ya destek verenlere karşı nefret mesajlarına izin verecek

    Facebook, Rusya'ya destek verenlere karşı nefret mesajlarına izin verecek

    Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'un ana şirketi Meta, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vereceğini duyurdu.
    • AA
    • 11.03.2022 - 06:50
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 06:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ukrayna'daki Rus işgalinin neticesi olarak, Rusya Devlet Başkanı Putin, savaş hakkında yalan bilgi yayanlara 15 yıla kadar hapis cezasını onaylamıştı.

    Haberin ardından CNN, Bloomberg gibi kuruluşlar Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

    Rusya'dan ayrıca Facebook'a erişim engeli getirildiği duyurularak, “4 Mart 2022’de, Rusya Federasyonu topraklarında Facebook sosyal medya ağına erişimin engellenmesine karar verildi” denilmişti.

    Facebook'tan ise yeni ve bir o kadar garip bir açıklama geldi.

    "RUS İŞGACİLERE ÖLÜM" MESAJLARINA ONAY

    Meta İletişim Direktörü Andy Stone yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonucu, 'Rus işgalcilere ölüm' gibi normalde kurallarımızı ihlal edecek şiddet içerikli siyasi ifade türlerine geçici olarak izin veriyoruz. Rus sivillere karşı belirli içeriklere halen izin vermiyoruz." ifadesini kullandı.

    Facebook, Rusya ya destek verenlere karşı nefret mesajlarına izin verecek #1

    LUKAŞENKO VE PUTİN'E ÖLÜM ÇAĞRISINA İZİN VERİLDİ

    Öte yandan Washington Post'un haberine göre Meta, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "ölüm" çağrısı yapan içeriklere de izin verecek.

    Ayrıca Ukrayna işgaline destek veren Rusları hedef alan içerikler de bir süre engellenmeyecek.

    Facebook ve Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunun kullanımı Rusya'da engellenmişti.

    Facebook, Rusya ya destek verenlere karşı nefret mesajlarına izin verecek #2


    İlginizi Çekebilir

    Beşiktaş'ta hızlanan kar, sürücülere zor anlar yaşattı
    3. Sayfa

    Beşiktaş'ta hızlanan kar, sürücülere zor anlar yaşattı

    İngiltere Başbakanı Johnson: Rus hükümeti alaycı ve barbar bir hükümet
    Dünya

    İngiltere Başbakanı Johnson: Rus hükümeti alaycı ve barbar bir hükümet

    Metaverse yatırımı, geleceğinize yatırım demektir!
    MetaEvren

    Metaverse yatırımı, geleceğinize yatırım demektir!

    Görüş Bildir