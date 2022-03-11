Facebook, Rusya'ya destek verenlere karşı nefret mesajlarına izin verecek

Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'un ana şirketi Meta, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vereceğini duyurdu.

Ukrayna'daki Rus işgalinin neticesi olarak, Rusya Devlet Başkanı Putin, savaş hakkında yalan bilgi yayanlara 15 yıla kadar hapis cezasını onaylamıştı.

Haberin ardından CNN, Bloomberg gibi kuruluşlar Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

Rusya'dan ayrıca Facebook'a erişim engeli getirildiği duyurularak, “4 Mart 2022’de, Rusya Federasyonu topraklarında Facebook sosyal medya ağına erişimin engellenmesine karar verildi” denilmişti.

Facebook'tan ise yeni ve bir o kadar garip bir açıklama geldi.

"RUS İŞGACİLERE ÖLÜM" MESAJLARINA ONAY

Meta İletişim Direktörü Andy Stone yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonucu, 'Rus işgalcilere ölüm' gibi normalde kurallarımızı ihlal edecek şiddet içerikli siyasi ifade türlerine geçici olarak izin veriyoruz. Rus sivillere karşı belirli içeriklere halen izin vermiyoruz." ifadesini kullandı.

LUKAŞENKO VE PUTİN'E ÖLÜM ÇAĞRISINA İZİN VERİLDİ

Öte yandan Washington Post'un haberine göre Meta, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "ölüm" çağrısı yapan içeriklere de izin verecek.

Ayrıca Ukrayna işgaline destek veren Rusları hedef alan içerikler de bir süre engellenmeyecek.

Facebook ve Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunun kullanımı Rusya'da engellenmişti.