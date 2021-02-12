Facebook'tan Myanmar’daki darbecilerin paylaşımlarına sınırlama

Askeri darbenin ardından artan protestoların ardından, Facebook da Myanmar’da orduya bağlı tüm içerik ve profillerin erişimine sınırlama getirileceğini duyurdu.

Myanmar’da 1 Şubat'ta gerçekleştirilen askeri darbeye karşı eleştiriler gelmeye devam ederken, sosyal medya ağı Facebook'tan da bir adım geldi. Facebook, askeri darbenin ardından yanlış bilgi yayılmasını engellemek adına orduya bağlı tüm içerik ve profillerin erişimine sınırlama getirileceğini duyurdu.

SÜRESİ ASKIYA ALINACAK

Facebook, devlet kurumlarına ait hesaplarını da normal kanallar aracılığıyla Facebook yetkililerine içerik kaldırma talebi gönderilmesini engellemek adına süresiz askıya alınacağını bildirdi.

ACİL DURUM OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Myanmar’daki durumu bir acil durum olarak değerlendirdiklerini kaydeden Facebook, alınan kararla askeri yönetim tarafından yapılan tüm içeriklerin dağıtımının büyük ölçüde azalacağını aktardı.

PAYLAŞIMLARI GÖREMEYECEKLER

Kararın uygulanmaya başlanmasıyla beraber, Myanmar'da bulunan binlerce Facebook kullanıcısı, ordu mensupları tarafından yapılan paylaşımların büyük bir kısmını görmeyecek.