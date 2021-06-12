Lav akışının yaşandığı yanardağ, saniye saniye kaydedildi.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e 40 kilometre uzaklıktaki Fagradals Yanardağı'nın lav püskürttüğü anlar kameraya yansıdı.

32 aktif volkanın bulunduğu ülkede patlayan yanardağ, sosyal medyada "nefes kesici" şeklinde tanımlandı.

İZLANDA'DA LAV MANZARASI

Lav manzaraları, ülkenin dört bir yanından gözlemcileri bölgeye çekerken, işin korkutucu boyutu da bulunuyor.

19 Mart'ta İzlanda'nın Reykjanes yarımadasındaki Geldingadalur Vadisi'nde bir çatlak meydana gelmiş ve bölgedeki volkanik sistemler faaliyete geçmişti.

Fagradals Yanardağı lav püskürttü ViDEO

Geçtiğimiz ay çıkan haberlerde, İzlanda'nın, Fagradalshraun volkanından gelen lavların bir su yoluna ulaşmasını engellemek için duvar örmeye başladığı kaydedilmişti.