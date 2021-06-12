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    Fagradals Yanardağı lav püskürttü

    Lav akışının yaşandığı yanardağ, saniye saniye kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2021 - 16:43
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 16:44
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    Fagradals Yanardağı lav püskürttü

    İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e 40 kilometre uzaklıktaki Fagradals Yanardağı'nın lav püskürttüğü anlar kameraya yansıdı.

    32 aktif volkanın bulunduğu ülkede patlayan yanardağ, sosyal medyada "nefes kesici" şeklinde tanımlandı.

    İZLANDA'DA LAV MANZARASI

    Lav manzaraları, ülkenin dört bir yanından gözlemcileri bölgeye çekerken, işin korkutucu boyutu da bulunuyor.

    19 Mart'ta İzlanda'nın Reykjanes yarımadasındaki Geldingadalur Vadisi'nde bir çatlak meydana gelmiş ve bölgedeki volkanik sistemler faaliyete geçmişti.

    Fagradals Yanardağı lav püskürttü ViDEO

    Geçtiğimiz ay çıkan haberlerde, İzlanda'nın, Fagradalshraun volkanından gelen lavların bir su yoluna ulaşmasını engellemek için duvar örmeye başladığı kaydedilmişti.

    Fagradals Yanardağı lav püskürttü #1

    Fagradals Yanardağı lav püskürttü #2

    Fagradals Yanardağı lav püskürttü #3

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