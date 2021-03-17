Fahrettin Altun'dan, Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği sempozyumuna mesaj

İletişim Başkanı Altun, eli kanlı FETÖ'nün Orta Asya için büyük bir tehdit olduğu konusunda uyardı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) tarafından Bişkek’te düzenlenen "Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu sempozyumun açılışına video mesaj gönderdi.

Etkinliğin Türk devletleri arasındaki güçlü bağları tahkim etmesi temennisinde bulunan Altun, tarih sahnesine çıktığı günden itibaren nice devletler kuran, bağımsızlığı karakterinin asli unsuru haline getiren, çağ açıp çağ kapatan aziz Türk milletinin evlatları olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Altun, "Şan ve şeref dolu tarihimizin en önemli dönüm noktalarının 100. yıl dönümünü 2021 yılında idrak ediyoruz. Bu vesileyle milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'la birlikte, bağımsızlığımızın kazanılması ve muhafaza edilmesi için şehit veya gazi olan ecdadımızı ve evlatlarımızı minnetle yad ediyorum." dedi.

"FETÖ, ORTA ASYA'DAKİ SOYDAŞLARIMIZ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR TEHDİT"

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, söz konusu iç ve dış tehditler noktasında kararlı bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Altun, şunları söyledi:

"Devletimizin kılcal damarlarına kadar sızan, askerlerimizi hedef alan, masumların hayatını karartan Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) karşı gerekli adımları attık, atmaya devam ediyoruz. Özellikle 15 Temmuz’dan itibaren bu karanlık yapının inlerine girerek, sınırlarımızın içerisindeki imkan ve kabiliyetlerini neredeyse tamamen ortadan kaldırdık. Yurt dışına kaçan üst düzey sorumluların gittikleri yerlerde yeni komplolar kurmamaları ve adalete teslim edilmeleri için gerekli adımları da atıyoruz.

Bu vesileyle ifade etmeliyim ki, FETÖ sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için değil, Orta Asya’daki soydaşlarımız için de çok büyük bir tehdit, çok büyük bir şer odağıdır. Bu nedenle Türki Cumhuriyetlerde FETÖ hakkında farkındalık oluşturulmasını önemsiyoruz. Gençlerin bu Türk ve İslam düşmanlarının ağına düşmemesi için Kırgızistan başta olmak üzere ilgili ülkelerle yakın iş birliğimizi sürdürüyoruz. Kuşkusuz, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, bu ortak mücadelenin en önemli unsurlarından biridir."

Fahrettin Altun: FETÖ, Orta Asya'daki soydaşlarımız için büyük bir tehdit ViDEO

"1000 YILLIK TÜRK VATANINI DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTARDIK"

Orta Asya’daki soydaşları bağımsızlıklarının 30. yılını kutlarken, Türkiye Cumhuriyeti’nin de 100. yaşına doğru emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Altun, “Ancak, istiklal davasını geçmişte kalmış tarihi bir mesele olarak tahayyül etmek, özgürlüğümüze yönelik en ciddi tehdittir. Nitekim 1000 yıllık Türk vatanını düşman işgalinden kurtaran Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, bir başka işgal girişimi olan 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında bombalanması asla tesadüf değildir.

Sultan Alparslan’ın açtığı Anadolu kapısını Türk’e kapatma gayretinin hâlâ devam ettiğini, mevcudiyetimizin çok büyük tehditlerle karşı karşıya olduğunu görmek ve gereken tedbirleri almak zorundayız. Bugün benzer tehditler, Balkanlar’dan Uzak Asya’ya kadar, Türklerin yaşadığı her yerde farklı kisveler altında ortaya çıkıyor. Bu nedenle ‘Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız’ diyerek, her alanda birbirimize destek olmak, iyiyi ve kötüyü kardeşçe paylaşmak durumundayız.” diye konuştu.

"TERÖR YILANININ BAŞINI EZECEĞİZ"

Fahrettin Altun, Türkiye’de 83 milyon vatandaşın tamamını tehdit eden, bugüne kadar on binlerce masum insanı şehit eden PKK terör örgütüyle mücadelenin de kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

Bilhassa ordu ve kolluk kuvvetlerine sızan FETÖ unsurlarının temizlenmesiyle, son yıllarda teröristleri çok büyük ölçüde sınırların dışına attıklarını anlatan Altun, “Bu kazanım, kuşkusuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin tamamlanması sayesinde mümkün olmuştur. Bölücü terör örgütü PKK’ya karşı meşru mücadelemizi, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde tek bir terörist kalmayana kadar sürdüreceğiz. Yalnızca Türkiye’nin değil, komşularımızın da toprak bütünlüğünü hedef alan bu yılanın başını ezeceğiz. Suriye ve Irak’ta icra edilen terörle mücadele faaliyetlerine, PKK teröründen muzdarip olan yerel unsurların verdiği güçlü destek de tezlerimizin haklılığını ortaya koyuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

"DOĞU AKDENİZ'DE HAÇLI ZİHNİYETİNİ BERTARAF EDİYORUZ"

Doğu Akdeniz’de de Türk milletini Antalya Körfezi’ne hapsetmeyi amaçlayan uluslararası oyunu bozma mücadelesi verdiklerini belirten Altun, “Mabedimizin göğsüne uzanan namahrem elini kırıyor, 100 yıl sonra yeniden peydah olan bu haçlı zihniyetini bertaraf ediyoruz. Türkiye’nin kararlı duruşu ile uluslararası hukuka ve bölgesel istikrara bağlılığı, bugün ‘denizden komşumuz’ olan ülkelerin de bizim pozisyonumuza yaklaşmasını beraberinde getirmiştir. Bölgedeki enerji kaynaklarının, Kıbrıs Türkleri başta olmak üzere, bölgenin tüm unsurlarının ortak serveti olduğunu tekrar tekrar ifade ediyoruz. Bu kaynağın, çatışmanın değil, barışın yakıtı olması için çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.