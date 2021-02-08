Fanatik Yahudiler, İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna, polis koruması ile baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklama ile İsrail polisi korumasındaki 80 fanatik Yahudi'nin, Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, 47 fanatik Yahudi'nin öğleden önce, 33 fanatik Yahudi'nin de öğleden sonra baskın düzenlediği bildirildi. Harem-i Şerif'e düzenlenen baskın, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oldu.

6'SI KADIN 7 FİLİSTİNLİ GÖZALTINDA

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Harem-i Şerif'in doğu yakasında yer alan Rahmet Kapısı çevresinde de 6 Filistinli kadını gözaltına aldığı belirtildi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Müslüman Mezarlıklar Müdürü Mustafa Ebu Zehra'nın da gözaltına alınanlardan olduğu bildirildi.

MESCİD-İ AKSA'YI KAZIYORLAR

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

VAKFIN HİMAYESİNDE BULUNUYOR

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

MÜSLÜMAN MABEDLERİNE GİRİLİYOR

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresi'nin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

EGEMENLİK HAKKI HİÇE SAYILIYOR

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.