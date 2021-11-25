Fas, İsrail'den İHA ve hava savunma sistemleri satın alacak

İsrail ile Fas, yüz milyonlarca dolar değerinde askeri tedarik konusunda anlaştı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'ye göre, söz konusu gelişme, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Rabat ziyareti sırasında gerçekleşti.

İSRAİL İLE MİLYONLARCA DOLARLIK ANLAŞMA

Fas yönetimi, askeri İHA'lar ve İsrail'in geliştirdiği "Barak 8" hava savunma sisteminin de içinde yer aldığı milyonlarca dolarlık ileri teknoloji silah alımı için İsrail ile el sıkıştı.

FAS'A SİLAH SATIŞININ ÖNÜNÜ AÇAN İMZA

Gantz'ın Fas ziyareti sırasında iki ülke arasında savunma alanında mutabakat zaptı imzalanmış, İsrail basını böylece Tel Aviv'in Fas'a silah satışının önünün açıldığını yazmıştı.

"GELECEKTEKİ İŞ BİRLİĞİ İÇİN SOMUT ZEMİN OLUŞTURUYOR"

İsrail Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında da anlaşmanın, "iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin tanımlanması ve gelecekteki iş birliği için somut bir zemin oluşturduğu" belirtilmişti.



(AFP)

İLK DEFA BİR ARAP ÜLKESİYLE ANLAŞMA İMZALANDI

İsrail'in İngilizce yayın yapan Times of Israel gazetesi, "İsrail'in ilk defa bir Arap ülkesiyle böyle bir anlaşma imzaladığını" aktarmıştı.

GANTZ'IN FAS ZİYARETİ

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, iki ülke arasında geçen yıl imzalanan "ilişkilerin normalleştirilmesi" anlaşmasının ardından iki günlük ziyaret için salı günü ilk kez Fas'a gitmişti.