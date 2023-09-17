Fas, Macron'un ülkeyi ziyaret edeceği yönündeki açıklamaları yalanladı Fransa Dışişleri Bakanı Catherina Colonna'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fas'ı ziyaret edeceğine yönelik yaptığı açıklama Fas tarafından yalanlandı.

AA

Fransa Dışişleri Bakanı Catherina Colonna tarafından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fas'ı ziyaret edeceğine dair açıklama yapılmıştı.

Macron'un Fas ziyaretine yalanlama

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Fas'ta ismi açıklanmayan bir devlet yetkilisi, Macron'un ne gündemde ne de planlanmış bir ziyaretinin bulunduğunu belirtti.

Yetkili, "Fransa Dışişleri Bakanı'nın böyle tek taraflı bir girişimde bulunmasına ve iki tarafın yetkisinde olan önemli bir konuda görüşme yapmadan kendine böyle bir duyuru yapma özgürlüğü tanımasına şaşırdım." ifadesini kullandı.

Fransa'nın yardım teklifi reddedildi

Fransa, Fas'ta 8 Eylül Cuma gecesi meydana gelen depremin ardından arama-kurtarma ekibi gönderme teklifinde bulunmuş ancak Rabat yönetimi, Katar, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya'dan gelenler dışındaki yardım tekliflerini reddetmişti.

Fas'ın Paris'in yardım teklifine karşı tutumu Fransa'da tartışmalara neden olmuş ve bu durum Macron'un hükümeti gözardı edip Fas halkına hitaben bir açıklama yapmasını beraberinde getirmişti.

Depremin Fas ile beraber Fransa'yı da sarstığını belirten Macron, Fas halkının yanında olduklarını ve insani yardım sağlamak için ellerinde her türlü imkanın bulunduğunu ifade etmişti.

Bu konuda yetkinin Fas Kralı 6. Muhammed ve Fas hükümetinde olduğunu bilinmesine rağmen Macron'un bu adımı, Fas'ta "sömürge dönemine özlem duyduğu" yorumlarına neden olmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)