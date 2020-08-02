Fas ve İtalya, Libya konusunu görüştü

Fas ve İtalya, Libya konusunu görüştü

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İtalyan Dışişleri Bakanı Di Maio, Libya krizinin çözümünde Fas'ın oynadığı rolü takdir etti.

Libya konusunda ülkelerin temasları devam ediyor.

Fas ve İtalya dışişleri bakanları Libya krizinin çözümü için telefon görüşmesi yaptı.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Nasır Burita, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile telefonda, Libya sorununun çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

LİBYA'YI GÖRÜŞTÜLER

Görüşmede, iki ülke arasında gelişen iş birliği ve ortak öneme sahip konular da ele alındı.

Di Maio, Libya krizinin çözümü hedefiyle Fas'ın oynadığı rolü takdir ettiğini belirtirken Burita, Fas'ın Libya'daki çekişmenin giderilmesi için temel referans olarak Suheyrat Anlaşması'na bağlı olduğunu aktardı.