Faslı başörtülü kadın futbolcu Nouhaila Benzina tarihe geçti Nouhaila Benzina, FIFA Kadınlar Dünya Kupası tarihinde başörtü ile sahaya çıkan ilk sporcu oldu.

AA

22 Dünya Kupası'nda sürpriz bir şekilde büyük başarıya imza atan Fas'ın erkek takımından sonra sıra kadınlarda...

Fas kadın futbol takımı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda H grubunda mücadele ediyor.

Almanya Kolombiya ve Güney Kore ile H grubunda yer alan Faslı sporcular ilk maçlarında Almanya'ya farklı yenilseler de ikinci maçta kendilerine geldi.

Fas ekibi, Güney, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti.

Faslı futbolcu tarihe geçti

Fas'ın defans oyuncusu Nouhaila Benzina ise tarihe geçti.

Benzina, Dünya Kupası tarihinde başörtülü mücadele eden ilk sporcu oldu.