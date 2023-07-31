Faslı başörtülü kadın futbolcu Nouhaila Benzina tarihe geçti

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22 Dünya Kupası'nda sürpriz bir şekilde büyük başarıya imza atan Fas'ın erkek takımından sonra sıra kadınlarda...
Fas kadın futbol takımı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda H grubunda mücadele ediyor.
Almanya Kolombiya ve Güney Kore ile H grubunda yer alan Faslı sporcular ilk maçlarında Almanya'ya farklı yenilseler de ikinci maçta kendilerine geldi.
Fas ekibi, Güney, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti.
Faslı futbolcu tarihe geçti
Fas'ın defans oyuncusu Nouhaila Benzina ise tarihe geçti.
Benzina, Dünya Kupası tarihinde başörtülü mücadele eden ilk sporcu oldu.