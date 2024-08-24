Faslı ve Cezayirli diplomatlar Japonya'da birbirine girdi Batı Sahra sorunu nedeniyle 30 yıldır sınırları kapalı iki komşu ülke Fas ve Cezayir diplomatlarının Japonya'daki bir konferansta yaka paça birbirine girdiği anlar kameralara yansıdı.

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Haber Merkezi

Yakın zamanda TBMM'de yaşanan büyük milletvekili kavgası Türkiye'nin gündemine oturdu.

Türkiye gibi birçok ülkenin parlamentosunda yaşanan gerilimler dışında kötü ilişkileri bulunan ülkelerin diplomatları arasında kapışmalar da dikkat çekiyor.

Bunun son örneği Japonya'da yaşandı.

YAKA PAÇA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'na (TICAD) katılan Fas ve Cezayir diplomatları iki ülke arasında yıllardır devam eden Batı Sahra sorunu nedeniyle birbirine girdi.

Fas heyetinden bir diplomat Sahra Cumhuriyeti'nin isim tabelasını zorla çıkarmaya çalışması üzerine kavga çıktı.

Cezayirli diplomat, Faslı diplomatın üzerine atlayınca ortalık karıştı.

Yere düşen diplomatlar dakikalarca boğuşurken kameralar o anlarda kayıttaydı.

İKİ ÜLKE ARASINDA BATI SAHRA SORUNU

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde eskiden bu yana gerginliğe neden oluyor.

Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

1994'TEN BERİ SINIRLAR KAPALI

Marakeş kentinde düzenlenen bir terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia eden Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir, Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.