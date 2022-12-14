Fas'ta doğan dokuzuzlar 19 ay sonra evlerine döndü

Dünyanın ilk, tek doğumda dünyaya gelen 9 bebeği, Fas'ta gördükleri özel bakımın 19'uncu ayında, evleri Mali'ye uçabildi.

Fas'ta 2021 yılında akılalmaz bir doğum yaşandı.

26 yaşındaki anne Halima Cisse dokuzuz bebeklerini dünyaya getirdi.

Beşi kız, dördü erkek olan dokuzlar, 30 haftalıkken sezaryenle doğdu.

Bebeklerin doğduklarındaki ağırlıkları 500-1000 gram arasında belirlendi.

Özel bakım gördüler

Aile, doğum için Mali'den Fas'a geldi. Prematüre bebekler hayatlarının ilk aylarını hastanede, özel bakım altında geçirdi.

Bebekler, tek doğumda hayata gelen ve yaşamayı başaran en fazla sayıda bebek olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

Halima Cisse, bebeklerine özel bakım gerektiği için Mali'den Fas'a uçmuştu.

Aile bebeklerin doğumundan sonra 19 ay kaldıkları Casablanca'da medikal destek alıyordu.

Evlerine geri döndüler

Mali'nin başkenti Bamako'ya Salı sabahı ulaşan ailenin babası Abdülkadir Arbi, Mali hükümetinin kendilerine maddi destek verdiğini söyleyerek teşekkür etti.

Arbi "Bu çok yoğun bir emek gerektiriyor ama bize bu bereketi veren Allah onları büyütmemizde de bize yardım edecektir" dedi.

Mali Sağlık Bakanı Health Minister Diéminatou Sangara, hükümetin aileye destek vermeyi sürdüreceğini açıkladı.

"Hepsi farklı bir karakter"

Baba, "Bazıları sessiz, bazıları ise daha çok ses yapıyor, ağlıyor. Bazıları sürekli kucakta olmak istiyor. Hepsi farklı bir karakter." şeklinde aktardı.