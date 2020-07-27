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    Fas'ta hastalığı yüzünden 20 yıldır gün ışığı görmüyor

    'Xeroderma pigmentosum' hastalığına yakalanan bir kadının cildi, ultraviyole ışınlarından dolayı hasar görüyor. Genç kadın, 20 yıldan fazladır hastalığı yüzünden gün ışığına çıkamıyor.
    • DHA
    • 27.07.2020 - 13:10
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    Fas'ta hastalığı yüzünden 20 yıldır gün ışığı görmüyor

    Fas’ta yaşayan 28 yaşındaki Fatima Ghazaoui nadir görülen bir hastalığa sahip.

    Ghazaoui’nun cildi, ultraviyole ışınlarından dolayı hasar gördü.

    HASTALIĞI TEŞHİS EDİLDİ

    Genç kadının cildine, DNA’nın eşlenme yeteneğinin zarar görmesinden dolayı onarılamadığı bir tür hastalık olan Xeroderma pigmentosum teşhisi kondu.

    ASTRONOT KASKI GİBİ KASK KULLANMAK ZORUNDA KALDI

    Ailesinin 2 yaşındayken Ghazaoui’daki yoğun çillenme sonucu doktora gitmelerinin ardından konulan teşhisle birlikte Ghazaoui, astronotların taktığı başlığa benzer bir kask takmaya başladı.

    20 YILDAN FAZLADIR GÜN IŞIĞI GÖRMÜYOR

    “Nadiren gün ışığına çıkıyorum ama gerekliyse. Kendimi güneş ışınlarından korumak için NASA maskesi dediğim şeyi ve eldivenleri giymeliyim” diye konuşan Ghazaoui, “Günüm diğer insanlarınkinden farklı, benim günüm geceleri başlıyor” dedi.

    Fas'ta hastalığı yüzünden 20 yıldır gün ışığı görmüyor #1

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