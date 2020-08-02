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- Fas’ta kurban pazarında satıcı-alıcı kavgasında yağma
Fas’ta kurban pazarında satıcı-alıcı kavgasında yağma
Fas'ın Kazablanka şehrinde bulunan kurban pazarında çıkan olaylarda 20 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 02.08.2020 - 03:04
- Güncelleme : 02.08.2020 - 03:04
Fas’ın Kazablanka şehrinde bulunan kurban pazarında vatandaşlar ile koyun tüccarları arasında kavga çıktı.
TÜCCARLARIN KOYUNLARI ÇALINDI
Çıkan olaylar daha sonra yağmaya dönüştü. Bazı vatandaşlar tüccarların kamyonlarına saldırarak, çok sayıda koyunu çaldı.
Fas’ta kurban pazarında satıcı-alıcı kavgasında yağma
20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olaylar sonrası inceleme başlatan güvenlik güçleri, pazardaki hırsızlık ve şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen 20 kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.