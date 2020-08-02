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    Fas’ta kurban pazarında satıcı-alıcı kavgasında yağma

    Fas'ın Kazablanka şehrinde bulunan kurban pazarında çıkan olaylarda 20 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 02.08.2020 - 03:04
    • Güncelleme : 02.08.2020 - 03:04
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    Fas’ta kurban pazarında satıcı-alıcı kavgasında yağma

    Fas’ın Kazablanka şehrinde bulunan kurban pazarında vatandaşlar ile koyun tüccarları arasında kavga çıktı.

    TÜCCARLARIN KOYUNLARI ÇALINDI

    Çıkan olaylar daha sonra yağmaya dönüştü. Bazı vatandaşlar tüccarların kamyonlarına saldırarak, çok sayıda koyunu çaldı.

    Fas’ta kurban pazarında satıcı-alıcı kavgasında yağma

    20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olaylar sonrası inceleme başlatan güvenlik güçleri, pazardaki hırsızlık ve şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen 20 kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

    Fas’ta kurban pazarında satıcı-alıcı kavgasında yağma #1

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