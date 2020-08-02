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Fas'ın Kazablanka şehrinde bulunan kurban pazarında çıkan olaylarda 20 kişi gözaltına alındı.

Fas’ın Kazablanka şehrinde bulunan kurban pazarında vatandaşlar ile koyun tüccarları arasında kavga çıktı.

TÜCCARLARIN KOYUNLARI ÇALINDI

Çıkan olaylar daha sonra yağmaya dönüştü. Bazı vatandaşlar tüccarların kamyonlarına saldırarak, çok sayıda koyunu çaldı.

Fas’ta kurban pazarında satıcı-alıcı kavgasında yağma

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaylar sonrası inceleme başlatan güvenlik güçleri, pazardaki hırsızlık ve şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen 20 kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.