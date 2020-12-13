Fas'ta STK'lar, İsrail'le normalleşme karşıtı gösteri düzenleyecek

Fas'ın İsrail ile anlaşması, ülkede tepkileri beraberinde getirdi.

Fas'ta 6 sivil toplum kuruluşu (STK), İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararına tepki olarak yarın başkent Rabat'taki Meclis binası önünde gösteri düzenleyeceklerini duyurdu.

"TEHLİKELİ BİR GELİŞME"

Halklarla Dayanışma İçin Fas Demokratik Ağı, Fas İnsan Hakları Komisyonları Koalisyonu, Fas Ulusal Meseleleri Destekleme Derneği, Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketi, İsrail'in Akademik ve Kültürel Boykotu İçin Fas Kampanyası ve Kazablanka'daki Filistin Halkıyla Dayanışma Komitesi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Rabat yönetiminin aldığı normalleşme kararı "tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirildi.

MECLİS BİNASI ÖNÜNDE GÖSTERİ DÜZENLENECEK

Mağrib, Arap ve Afrika rejimlerinin, İsrail'in uluslararası yaptırıma tabi tutulması ve tecrit edilmesi gerektiği bir dönemde Siyonist düşmana bedava hizmet sunduğu belirtilen açıklamada, Fas yönetiminin kararına tepki olarak yarın Meclis binası önünde gösteri düzenleneceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık'ta Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuş, Fas Kralı 6. Muhammed de aynı gün İsrail'le ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını bildirmişti.

İSRAİL İLE NORMALLEŞEN 4'ÜNCÜ ÜLKE

Fas, bu kararla, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından İsrail'le son birkaç ay içinde diplomatik ilişki kuran dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.