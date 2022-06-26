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    Fas'tan İspanya'ya göç akını: 37 kişi öldü

    Fas'tan İspanya tarafına geçmek isteyen yaklaşık 2 bin göçmene sert müdahale yapıldı. Çıkan olaylarda 37 kişi yaşamını yitirdi.
    • 26.06.2022 - 02:36
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    Fas'tan İspanya'ya göç akını: 37 kişi öldü

    İspanya’nın Kuzey Afrika topraklarında bulunan ve Fas sınırında yer alan Melilla şehrinde yaşanan göçmen akını ve ardından çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı bildirildi.

    2 bin göçmen sert müdahaleye maruz kaldı

    Çoğunluğunun Sahra Altı Afrika bölgesinden geldiği belirtilen yaklaşık 2 bin göçmen, sınırdaki bariyerlerden atlayarak, İspanya topraklarına geçmeye çalışması üzerine Fas güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

    Fas tan İspanya ya göç akını: 37 kişi öldü #1

    37 kişi yaşamını yitirdi

    İHA'nın haberine göre, sınır bölgesinde temsilcileri bulunan Fas Nador İnsan Hakları Derneği bugün yaptığı açıklamada, edindikleri bilgilere göre 2’si Faslı güvenlik güçlerinden olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 37’ye ulaştığını ifade etti.

    Hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan açıklamada, 18 göçmenin hayatını kaybettiği, 76 göçmenin ise yaralandığı bildirilmişti.

    Fas tan İspanya ya göç akını: 37 kişi öldü #2

    133 göçmen sınırı geçti

    Olayda yaralanan Faslı güvenlik görevlisi sayısının 140 olduğu belirtilirken, 133 göçmenin ise sınırı aşmayı başardığı ifade edilmişti.

    Fas tan İspanya ya göç akını: 37 kişi öldü #3


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