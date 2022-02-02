FBI Direktörü Wray: Çin'in batılı ülkelere tehdidi her zamankinden daha yoğun

"ÇİN YÖNETİMİ DE TIPKI SOVYETLER BİRLİĞİ GİBİ DEMOKRATİK NORMLARI REDDEDİYOR"
Kanıt sunmaksızın, Çinli bilgisayar korsanlarının, diğer tüm ülkelerin toplamından daha çok kişisel ve şirket verilerini çaldığını öne süren Wray, her 12 saatte bir Çin'e yönelik karşı istihbarat operasyonu dosyası açtıklarını kaydetti.
Wray, "Sovyetler Birliği'nin geçmişteki tehditleri ile Çin hükümetinin şu andaki tehditleri arasında yüzeysel benzerlikler var. Çin yönetimi de tıpkı Sovyetler Birliği gibi, bizim Amerikalılar olarak değer verdiğimiz temel özgürlükleri, temel insan haklarını ve demokratik normları reddediyor" ifadelerini kullandı.
"ABD İLE SOVYETLER BİRLİĞİ BİRBİRİNE DEV YATIRIMLAR YAPMADI, KARŞILIKLI ÖĞRENCİ GÖNDERMEDİ"
Çin hükümeti ile Sovyetler Birliği'nin bir noktada ayrıldığına işaret eden Wray, ABD ile Sovyetler Birliği'nin hiçbir zaman birbirine dev yaptırımlar uygulamadığını ya da birbirlerinin üniversitelerine öğrenci göndermediğini belirtti.