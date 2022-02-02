FBI Direktörü Wray: Çin'in batılı ülkelere tehdidi her zamankinden daha yoğun

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, "Çin'in Batılı ülkelere yönelik tehdidi her zamankinden daha yoğun ve zarar verici" iddiasında bulundu.

FBI Direktörü Chris Wray, FBI tarihine ilişkin başkent Washington DC'deki Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Çin'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇİN'İN BATILI ÜLKELERE TEHDİDİ HER ZAMANKİNDEN DAHA BÜYÜK"

Wray, "Çin'in Batılı ülkelere yönelik tehdidi her zamankinden daha yoğun ve zarar verici. Bu tehdide hep birlikte odaklanmamız hayati öneme sahip" diye konuştu.

Yetkili, Çin'in küresel süper güç olma yolunda ilerlediğini ve bu süreçte de işbirlikçi ve yapıcı olmaktan ziyade, 'çalan ve tehdit eden' bir tavır takındığını iddia etti.