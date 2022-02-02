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    FBI Direktörü Wray: Çin'in batılı ülkelere tehdidi her zamankinden daha yoğun

    ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, "Çin'in Batılı ülkelere yönelik tehdidi her zamankinden daha yoğun ve zarar verici" iddiasında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 06:32
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    FBI Direktörü Wray: Çin'in batılı ülkelere tehdidi her zamankinden daha yoğun

    FBI Direktörü Chris Wray, FBI tarihine ilişkin başkent Washington DC'deki Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Çin'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "ÇİN'İN BATILI ÜLKELERE TEHDİDİ HER ZAMANKİNDEN DAHA BÜYÜK"

    Wray, "Çin'in Batılı ülkelere yönelik tehdidi her zamankinden daha yoğun ve zarar verici. Bu tehdide hep birlikte odaklanmamız hayati öneme sahip" diye konuştu.

    Yetkili, Çin'in küresel süper güç olma yolunda ilerlediğini ve bu süreçte de işbirlikçi ve yapıcı olmaktan ziyade, 'çalan ve tehdit eden' bir tavır takındığını iddia etti.

    FBI Direktörü Wray: Çin in batılı ülkelere tehdidi her zamankinden daha yoğun #1

    "ÇİN YÖNETİMİ DE TIPKI SOVYETLER BİRLİĞİ GİBİ DEMOKRATİK NORMLARI REDDEDİYOR"

    Kanıt sunmaksızın, Çinli bilgisayar korsanlarının, diğer tüm ülkelerin toplamından daha çok kişisel ve şirket verilerini çaldığını öne süren Wray, her 12 saatte bir Çin'e yönelik karşı istihbarat operasyonu dosyası açtıklarını kaydetti.

    Wray, "Sovyetler Birliği'nin geçmişteki tehditleri ile Çin hükümetinin şu andaki tehditleri arasında yüzeysel benzerlikler var. Çin yönetimi de tıpkı Sovyetler Birliği gibi, bizim Amerikalılar olarak değer verdiğimiz temel özgürlükleri, temel insan haklarını ve demokratik normları reddediyor" ifadelerini kullandı.

    FBI Direktörü Wray: Çin in batılı ülkelere tehdidi her zamankinden daha yoğun #2

    "ABD İLE SOVYETLER BİRLİĞİ BİRBİRİNE DEV YATIRIMLAR YAPMADI, KARŞILIKLI ÖĞRENCİ GÖNDERMEDİ"

    Çin hükümeti ile Sovyetler Birliği'nin bir noktada ayrıldığına işaret eden Wray, ABD ile Sovyetler Birliği'nin hiçbir zaman birbirine dev yaptırımlar uygulamadığını ya da birbirlerinin üniversitelerine öğrenci göndermediğini belirtti.

    FBI Direktörü Wray: Çin in batılı ülkelere tehdidi her zamankinden daha yoğun #3


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