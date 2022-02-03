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    FBI'dan Pekin Olimpiyatlarına katılacak sporculara siber güvenlik uyarısı

    FBI, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatlarına katılacak ABD'li sporculara olası bir siber saldırıya karşı telefonlarını evde bırakmalarını, kullan-at telefon kullanmalarını önerdi.
    • AA
    • 03.02.2022 - 03:37
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    FBI'dan Pekin Olimpiyatlarına katılacak sporculara siber güvenlik uyarısı

    FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, Pekin'deki Kış Olimpiyatlarına katılacak sporculara "siber güvenlik" uyarısı yapıldı.

    OLİMPİYATTA SİBER GÜVENLİK ENDİŞESİ

    Açıklamada, "FBI, ABD'li sporculara kendi kişisel cep telefonlarını evde bırakma ve Çin'de bulundukları süreçte kullan-at telefon kullanmalarını öneriyor. Birçok batı ülkesindeki ulusal olimpik komiteleri, siber güvenlik endişeleri nedeniyle aynı uyarıyı kendi sporcularına yapıyor." ifadesi kullanıldı.

    Şu anda herhangi bir siber saldırı tehdidi bulunmadığı belirtilen açıklamada, yine de tetikte olunması gerektiğinin altı çizildi.

    FBI dan Pekin Olimpiyatlarına katılacak sporculara siber güvenlik uyarısı #1

    ABD PEKİN OLİMPİYATLARINA DİPLOMATİK BOYKOT UYGULUYOR

    ABD yönetimi aralık 2021'de yaptığı açıklamada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını açıklamıştı.

    Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

    FBI dan Pekin Olimpiyatlarına katılacak sporculara siber güvenlik uyarısı #2


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