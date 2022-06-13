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    FBI'ın soruşturduğu Brookings Enstitüsü Başkanı istifa etti

    Katar için lobicilik yaptığı suçlamasıyla ABD Federal Soruşturma Bürosu tarafından soruşturulan düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsünün Başkanı emekli General John Allen, görevinden istifa etti.
    • 13.06.2022 - 02:42
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    FBI'ın soruşturduğu Brookings Enstitüsü Başkanı istifa etti

    Hakkında 2017'deki diplomatik krizde Katar için lobicilik yaptığı ve bunu örtbas ettiği iddiaları bulunan John Allen, FBI'ın soruşturmayı duyurmasının ardından yeni bir adım attı.

    Başkent Washington merkezli düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada Allen'in istifa ettiği belirtilerek, kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür edildi.

    İstifa mektubu yayınladı

    AA'nın haberine göre; Allen de istifa mektubunda, "Bu kurumu içim parçalanarak bırakırken, bunun herkes için en iyisi olduğunu biliyorum." ifadesini kullandı.

    FBI ın soruşturduğu Brookings Enstitüsü Başkanı istifa etti #1

    FBI ın soruşturduğu Brookings Enstitüsü Başkanı istifa etti #2


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