Fed faiz kararını açıkladı ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti.

AA

ABD Merkez Bankası (Fed), merakla beklenen faiz kararını duyurdu.

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti.

25 baz puan artırıldı

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranın yüzde 4,75-5 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

2007'den bu yana en yüksek aralık

Böylece Fed, politika faizini 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıkardı.

Fed'in faiz kararına ilişkin piyasa beklentileri, ABD'deki banka iflaslarının ardından alt üst olmuştu. Bankacılık sektöründe yaşananlar sonrası Fed'in faiz artışlarına ara verebileceğine dair beklentiler gündeme gelirken, alınan önlemler ve yüksek seyreden enflasyon verisi sonrası 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi öne çıkmıştı.