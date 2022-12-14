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    FED faizi 50 baz puan artırdı

    FED faizi 50 baz puan artırdı

    ABD Merkez Bankası FED, politika faizini 50 baz puan artırdı ve faiz aralığı, 4,25-4,50'ye yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 22:03
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 22:14
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    ABD merkez Bankası (Fed) yılın son faiz kararını açıkladı.

    Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.25-4.50 aralığına çekti.

    Önceki 4 toplantıda da 75'er baz puanlık artırımlara giden FOMC, böylece piyasa beklentisine paralel bir şekilde faiz artırımlarında kısmen frene basmış oldu.

    7'nci kez faiz artırdı

    Son 7 toplantıda ise toplamda 425 baz puanlık faiz artırım kararı alındı.

    Faiz, 2007'den bu yana en yüksek seviyede

    Fed'in son faiz artışıyla politika faizi 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

    Faiz kararıyla birlikte Fed yetkililerinin para politikası patikasındaki beklentilerini ortaya koyan noktasal tahminleri de yayınlandı.

    Buna göre yetkililer, gelecek yıl sonunda politika faizinin yüzde 5,1 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.

    FED faizi 50 baz puan artırdı #1


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