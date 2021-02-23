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FED toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? FED Başkanı konuşması ne zaman?

FED toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? FED Başkanı konuşması ne zaman?

FED toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri oldukça önem arz ediyor. Küresel piyasalarda önemli bir rol oynayacak olan FED toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.