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- FED toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? FED Başkanı konuşması ne zaman?
FED toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? FED Başkanı konuşması ne zaman?
- Haber Merkezi
- 23.02.2021 - 14:06
- Güncelleme : 17.03.2021 - 11:34
Ekonomi dünyasının odağında FED Toplantısı yer alıyor.
FED toplantısı, 2021 yılında 7 kez yapılacak olup her toplantıda, faiz artırımı, düşürümü ya da sabit karar konuları ele alınacak.
Toplantıdan çıkacak yeni kararları merak eden kişiler, FED toplantısına ilişkin araştırmalar yapıyor. Küresel piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sunumunu bekliyor.
Peki, 2021 FED toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? FED Başkanı konuşması ne zaman? İşte, detaylar..
FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, SAAT KAÇTA?
Birçok kişi tarafından merak edilen FED toplantı tarihleri şu şekildedir:
16-17 Mart, 27-28 Nisan, 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler ise şu şekildedir:
- 10.00 İngiltere, aralık ayı işsizlik oranı
- 13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi
- 18.00 ABD, şubat ayı tüketici güven endeksi
- 22.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları
FED BAŞKANI KONUŞMASI NE ZAMAN?
ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, bugün ve yarın Senato'da sunum yapacak.
Bugünün veri takviminde, Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını aktaran analistler, FED Başkanı Powell'ın yarıyıllık Para Politikası Raporu’na yönelik Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini belirtti.