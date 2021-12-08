Federal mahkeme, Joe Biden'ın aşı zorunluluğunu durdurdu

Georgia'daki mahkeme, Biden'ın yetkisini aştığına hükmetti. Zorunlu koronavirüs aşısı kararının maliyetli ve zahmetli olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın zorunlu aşı planı, mahkeme engeline takıldı.

Devlet desteği alan şirketlerde çalışanlar için getirilen koronavirüs aşısı zorunluluğu federal mahkeme tarafından askıya alındı.

AŞI YAPTIRIMI ASKIYA ALINDI

Georgia Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, Biden yönetiminden aşı yaptırımını askıya almasını istedi.

YETKİSİNİ AŞTI

Mahkemenin açıklamasında, Biden'ın koronavirüs aşısını zorunlu kılan kararıyla yetkisini büyük olasılıkla aştığına işaret edildi.

"MALİYETLİ VE ZAHMETLİ"

Ülke çapında milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklamanın devamında, zorunluluk kararının "maliyetli, zahmetli ve iş gücünün mevcut üyelerinde bir azalmaya yol açması muhtemel olduğu" belirtildi.

BIDEN'IN İMZALADIĞI TALİMAT

Mahkemenin, ABD hükümetinden destek alan tüm şirket ve kurumlardaki çalışanlar için geçerli ihtiyati tedbir kararı, Kentucky'deki başka bir federal bölge mahkemesinin Kentucky, Ohio ve Tennessee'deki yaptırımları durdurmasından bir hafta sonra geldi.

Biden, 9 Eylül'de devlet desteği alan şirket çalışanlarının koronavirüse karşı aşı, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını zorunlu kılan bir icra emri yayımlamıştı.

Beyaz Saray, başlangıçta yüklenici firmalara uygulama için 8 Aralık'a kadar süre vermiş, daha sonra son tarihi 4 Ocak'a ertelemişti.