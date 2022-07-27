Fed'in faizi 75 baz puan artırması bekleniyor

Fed, bugün saat 21.00'de faiz kararını açıklayacak. Fed'in bu akşam politika faizini yüzde 0,75 yani 75 baz puan artırması bekleniyor.

Bugün Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ikinci günü. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da 21.30'da kameraların karşısına geçecek. Fed, 26-27 Temmuz olarak iki gündür sürdürdüğü toplantısının sonucunu bugün saat 21.00'de tüm dünya ile paylaşacak.

Küresel piyasaların odağında bulunan toplantı, sadece ABD'yi değil tüm dünya ekonomilerini ve dolayısı ile Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.

Fed, yükselen enflasyonu kontrol altına almak için sene başından bu yana kademeli olarak faiz artışına gittiğini ilan etmişti.

Beklenti Fed'in 75 baz puan artışı yapması

Analistlerin yüzde 80'i, Fed'den 75 baz puan faiz artışı bekliyor. ABD'de artan enflasyonla mücadele etmek için faiz artırma politikası güden Fed'in bu akşam 75 baz puan artırması beklenirken, 100 baz puan seçeneği de kulislerde dolaşıyor.

Beklenen artış gerçekleşirse Fed'in faizi yüzde 2,25-2,50 aralığına gelecek

Fed'in 75 baz puan artışa gitmesi durumunda politika faizi yüzde 2,25-2,50 aralığına yükselmiş olacak.

Fed üst üste faiz artırdı

Fed ilk olarak mart ayı toplantısında, 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

Faiz artışlarına mart ayında 25 baz puanla başlayan Fed, mayısta 50 baz puan, haziranda 75 baz puanlık artışlara gitti. Bu 28 yılın en sert faiz artışı olarak kayıtlara geçti.





Yıl sonunda Fed'in faizinin 3,5 olması bekleniyor

Fed'in daha önce açıkladığı programına sadık kalması halinde piyasalar, bankanın yıl sonunda kadar faizleri yaklaşık yüzde 3,5’e yükselteceğini fiyatlıyor.

2023’ün ikinci yarısında ise Fed'in artık faiz düşürmeye başlayacağı bekleniyor.

Faiz artışının nedeni enflasyonla mücadele isteği

ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziranda yüzde 9,1’le artışını sürdürdü. Yüzde 9,1’lik enflasyon Kasım 1981’den bu yana ülkede gerçekleşen en yüksek enflasyon olarak kaydedildi. Fed'in faiz artışlarını hızlandırmasının arkasındaki en büyük etki ise ABD'de yükselen enflasyon oldu.

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Fed'in kararının dünya ve Türkiye'ye etkisi

Ekonomistler Fed'in faiz kararının doları yükselteceğini ve bunun Türk Lirası da dahil diğer para birimleri karşısında bir üstünlük sağlayacağını vurguluyor. Yurt içinde de altının sınırlı da olsa yükselmesi muhtemel görülüyor.