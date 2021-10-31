Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Moskova Patriği'ne: Nankörsünüz

Fener Rum Patriği Bartholomeos, kendisini dualarından çıkaran Moskova Patriği Kirill'e "Nankörsünüz, size Hristiyanlığı, medeniyeti biz öğrettik" diyerek tepki gösterdi.

Rusya ile Ukrayna arasında süre gelen siyasi ve askeri gerilimler, inanç sisteminde de krizlere neden oldu.

Ortodoks dünyasının merkezi olarak kabul gören Fener Rum Patrikhanesi, Kiev Patrikhanesi olarak bilinen, 3 büyük kiliseden biri olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını ilanını tanımıştı.

Bu tutum, Moskova ile Rum Patrikliği arasında gerilime neden olurken, Rus kilisesinden gelen son hamle, gerilimi iyice artırdı.

BARHTOLOMEOS: NANKÖRSÜNÜZ

Hürriyet'te yer alan habere göre; ABD'nin New York kentinde bir davette konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Moskova Patrikhanesini nankörlükle suçladı.

"ADIMI DUALARINDAN ÇIKARMIŞLAR"

"Biz ana kiliseyiz. Onlara Hristiyanlığı, ışığı, Kiril alfabesini veren biziz. Medeniyetlerini geliştirmeleri için yardım ettik. Ukrayna Kilisesinin bağımsızlığını tanıdık diye bize kızmışlar. Dualarından adımı çıkarmışlar. Çok da umurumdaydı."

Moskova Partiği Kirill, Bartholomeos'un Ukrayna Kilisi'nin bapımsızlık ilanını tanımasına tepki göstermiş, ardından Bartholomeos'u kilisedeki dualarından çıkardıklarını duyurmuştu.