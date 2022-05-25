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    Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Patrik Kirill'e Ukrayna tepkisi

    Bartholomeos, "Savaşı tüm kiliselerin kınamaması mümkün değil." dedi. Fener Rum Patriği, Rus kilisesinin tutumu nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 14:31
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 14:37
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    Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Patrik Kirill'e Ukrayna tepkisi

    Rusya-Ukrayna savaşı, kiliseleri karşı karşıya getirdi.

    "Putin'in müttefiki" olarak anılan Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in, Rus güçlerinin operasyonuna karşı açıklama yapmamasına Fener Rum Patriği Bartholomeos tepki gösterdi.

    "Rus kilisesi, bizi hayal kırıklığına uğrattı"

    Yunanistan'dan ERT televizyonuna demeç veren Bartholomeos, Patrik Kirill'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırılarına karşı çıkmasını beklediğini söyledi.

    "Şiddeti ve savaşı tüm kiliselerin kınamaması mümkün değil" diyen Bartholomeos, "Rus kilisesi, bizi hayal kırıklığına uğrattı. Rusya Kilisesi ve Patrik Kirill'in bu trajik istisna olmasını istemezdim." dedi.

    "Kendini nasıl haklı çıkaracağını bilmiyorum"

    Kirill'e tepkisini sürdüren Bartholomeos, "Vicdanında kendini nasıl haklı çıkaracağını bilmiyorum." ifadesini kullandı.

    Öte yandan Patrik Kirill'den beklentilerini sıralayan Bartholomeos, şöyle devam etti:

    "Gerekirse tahtını feda etmeliydi"

    "Kardeş Kirill'in bu önemli ve tarihi ana karşı koymasını bekliyordum. Gerekirse tahtını feda ederek, Putin'e 'Sayın Başkan, sizinle anlaşamam, istifa ediyorum' demeliydi."

    Fener Rum Patriği Bartholomeos tan Patrik Kirill e Ukrayna tepkisi #1

    Fener Rum Patriği Bartholomeos tan Patrik Kirill e Ukrayna tepkisi #2


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